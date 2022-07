Stranger Things 4, un miliardo di ore in streaming

Quello di Stranger Things 4 è stato un lancio da record per Netflix, ciò di cui la piattaforma aveva bisogno per scrollarsi di dosso un periodo non esattamente brillante. La quarta stagione della serie è stata riprodotta in streaming per oltre un miliardo di ore, più precisamente 1,15 miliardi, durante i suoi primi 28 giorni di disponibilità. L’unico show a fare di meglio al debutto è stata lo scorso anno la produzione sudcoreana Squid Game con 1,65 miliardi, che tornerà più avanti con una seconda stagione.

Partenza lanciata per Stranger Things 4 su Netflix

Ricordiamo che i due episodi conclusivi sono disponibili solo da pochi giorni, a partire da venerdì 1 luglio. Qui sotto, una delle scene più epiche tratte dagli ultimi episodi, La visione vale un mezzo spoiler. Non è un caso che il CD omonimo da cui è tratto il brano, Master of Puppets dei Metallica, sia schizzato in cima alle classifiche di vendita su Amazon.

Chi ha già portato a termine la visione dei nove episodi (gli ultimi due durano complessivamente quasi quattro ore) si deve armare di molta pazienza e attendere il 2024, quando arriverà la quinta stagione. È lecito attendersi un’escalation di eventi e colpi di scena a profusione in Stranger Things 5.

Per ricaricare il credito dell’account Netflix puoi scegliere le carte regalo in vendita su Amazon, dall’importo personalizzabile e senza costi aggiuntivi. Volendo, le puoi anche recapitare a un contatto, con un messaggio di auguri e scegliendo la data di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.