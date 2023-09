Stranizza d'amuri in streaming su NOW a un super prezzo

Stranizza d’amuri è il film che segna l’esordio alla regia di Giuseppe Fiorello, noto attore del piccolo e grande schermo e fratello minore di Rosario. La pellicola, dopo aver vinto il Nastro d’argento 2023, ha fatto il suo debutto in televisione per la prima volta la scorsa settimana su Sky Cinema Due. Se non hai l’abbonamento Sky, c’è un altro modo ancora più conveniente per vedere Stranizza d’amuri in streaming: su NOW, approfittando delle nuove offerte sui pass Entertainment e Cinema.

Il film è ambientato nell’estate 1982 in Sicilia. Mentre tutta l’Italia vive con grande trasporto l’avventura della Nazionale azzurra ai Mondiali di calcio in Spagna, Gianni, un ragazzo omosessuale di 17 anni bullizzato dai suoi coetanei, incontra il sedicenne Nino. I due dapprima diventano grandi amici, sentimento che si trasforma ben presto in amore. Gianni e Nino, visti i pregiudizi della società di allora, sono costretti a mantenere la loro storia segreta.

La pellicola è ispirata a un fatto di cronaca accaduto in Sicilia negli anni Ottanta, quello di un apparente suicidio di due ragazzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.