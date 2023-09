Stranizzi d'amuri: come guardare in streaming il film di Beppe Fiorello

Stranizzi d’amuri è il film che ha segnato l’esordio da regista di Beppe Fiorello, premiato con il Nastro d’argento come regista esordiente. Si tratta di un film ambientato nella Sicilia degli anni 80 e che tratta tematiche particolarmente attuali.

Oggi è possibile guardare in streaming Stranizzi d’amuri. Il film, una delle migliori produzioni del cinema italiano di questo 2023, è disponibile su NOW, attivando la promozione dedicata al bundle Entertainment + Cinema, disponibile ora a partire da 9,99 euro al mese.

Tutti i dettagli in merito alla promozione sono disponibili tramite il sito ufficiale di NOW da cui è possibile attivare subito l’offerta.

Cinema e intrattenimento con NOW a meno di 10 euro al mese

L’offerta di NOW prevede la possibilità di attivare il bundle composto dai pass:

Entertainment , con tutto l’intrattenimento di Sky (serie TV, show, documentari e altro ancora)

, con tutto l’intrattenimento di Sky (serie TV, show, documentari e altro ancora) Cinema, con tutto il cinema di Sky

Il costo è di 11,99 euro al mese ma si riduce a 9,99 euro al mese scegliendo l‘abbonamento per 12 mesi. Al costo di 2 euro in più è possibile aggiungere l’opzione Premium che arricchisce l’abbonamento con 2 visioni in contemporanea, l’eliminazione della pubblicità nei video on demand e l’Audio Dolby Digital 5.1.

Si tratta, quindi, di un’offerta ricchissima di contenuti e pensata per garantire il massimo dell’intrattenimento con una spesa davvero molto contenuta. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Tutti i contenuti dell’abbonamento saranno immediatamente visibili.

Stranizzi d’amuri: il trailer

Il fim è ricco di spunti interessanti ed è una delle produzioni più sorprendenti del cinema italiano di quest’anno. Anche il premio come regista d’esordio ricevuto da Fiorello non fa altro che sottolineare l’ottimo lavoro svolto dall’intera produzione. Graize a NOW, quindi, ora guardare Stranizzi d’amuri diventa ancora più semplice.

Ecco il trailer ufficiale di Stranizzi d’amuri:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.