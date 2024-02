Stray per PS5: CROLLO del prezzo su Amazon (-51%)

Lasciati trasportare dalla magia di Stray per PS5, un’avventura in terza persona dove vestirai i panni di un gatto randagio in una città cyberpunk decadente. Oggi, su Amazon, puoi portare a casa questo capolavoro con uno sconto straordinario del 51%. Non perdere l’opportunità di esplorare un mondo misterioso e affascinante e acquistalo subito al prezzo stracciato di soli 19,99 euro, anziché 41,00 euro.

Stray per PS5: un’avventura che non puoi assolutamente perdere

Stray, sviluppato da BlueTwelve Studio, un team creativo con una passione unica per il mondo felino, ti immerge in un’ambientazione dettagliata di vicoli illuminati al neon e scenari oscuri. Guarda il mondo attraverso gli occhi di un gatto randagio, interagisci con l’ambiente in modo giocoso e affronta minacce impreviste mentre risolvi i misteri di questa città dimenticata.

La tua avventura non sarà solitaria., farai amicizia con B-12, un piccolo drone volante che si unirà a te nella ricerca di una via d’uscita. La combinazione unica tra l’agilità felina e la tecnologia avanzata del droide crea un’esperienza di gioco coinvolgente e innovativa. Esplora teleferiche, cammina su sporgenze pericolose e diventa il fastidio degli strani abitanti di questo mondo, tutto grazie al tuo affascinante compagno B-12.

Stray offre non solo un’esperienza di gioco avvincente ma anche un’opportunità unica di esplorare la relazione speciale tra un gatto e un droide in un mondo futuristico. L’offerta su Amazon è per un tempo limitato, quindi cogli l’occasione di acquistarlo con uno sconto folle del 51%. Entra in questo mondo affascinante, risolvi i misteri, stringi amicizia con B-12 e vivi un’avventura indimenticabile. Acquista subito Stray per PS5 al prezzo ridicolo di soli 19,99 euro e inizia il tuo viaggio straordinario. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente. Noi ti abbiamo avvisato.

