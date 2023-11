Come vedere Atalanta-Napoli in streaming (Serie A)

Atalanta-Napoli sarebbe considerato il big match della tredicesima giornata di Serie A, se per la serata di domani non fosse in programma Juventus-Inter. Con fischio di inizio in calendario per sabato 25 novembre alle ore 18:00, nella cornice del Gewiss Stadium di Bergamo e in streaming solo su DAZN, la sfida determinerà nuovi equilibri nella parte alta del tabellone.

Serie A: guarda Atalanta-Napoli in streaming

Quinta posizione al momento per la Dea, a 20 punti, gli stessi della Fiorentina che la segue in classifica. Quarto posto invece, a quota 21 punti, per i detentori dello scudetto, determinati a lasciarsi alle spalle un periodo difficile sotto la guida di un nuovo allenatore, tornato nella sua città dopo tanti anni.

Ai tifosi nerazzurri e a quelli partenopei segnaliamo la possibilità di vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Dario Marcolin.

Da una parte Gasperini, dall’altra Mazzarri che torna sulla panchina azzurra dopo l’out di Garcia. Osimhen dovrebbe partire dalla panchina. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Zappacosta, Pasalic, Lookman, Scamacca;

Napoli (4-3-3): Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Elmas, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

L’ipotesi di un pareggio è la più accreditata dal pronostico dei bookmaker, considerando il sostanziale equilibrio tra le forze in campo.

Sottoscrivendo un abbonamento a DAZN (in offerta a 19,90 euro al mese), si ottiene l’opportunità di fruire in modalità streaming di tutte le partite della Serie A, con un totale di dieci incontri per ciascun turno di campionato. Tuttavia, le offerte non si limitano al nostro campionato, includendo anche la Serie B, LaLiga, i momenti salienti della Liga Portugal, le competizioni del calcio femminile, basket, tennis, boxe, rugby, UFC e una selezione di sfide NFL.

