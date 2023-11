Come vedere Atalanta-Sporting in streaming (Europa League)

Atalanta-Sporting in campo al Gewiss Stadium di Bergamo per il quinto turno di Europa League, con la possibilità di vederla in diretta streaming da ovunque e da qualsiasi dispositivo. Con fischio d’inizio in programma per giovedì 30 novembre alle 18:45, la partita mette di fronte le prime due del girone.

Europa League: guarda Atalanta-Sporting in streaming

La Dea guida il gruppo D, reduce da un cammino nella competizione fin qui quasi perfetto, in testa alla classifica con dieci punti raccolti nelle quattro giornate precedenti. Subito alle loro spalle ci sono proprio i portoghesi, a quota 7. Seguono poi gli austriaci dello Sturm Graz a 4 e i polacchi del Rakow a 1, questi ultimi ormai certi del loro destino: l’eliminazione. I risultati di questo turno saranno decisivi per la qualificazione alla fase di eliminazione diretta.

Ai tifosi nerazzurri e, più in generale agli appassionati del grande calcio europeo, segnaliamo la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN (per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Stefano Borghi, che racconterà il match) o su NOW, da smartphone, tablet, computer, televisori, lettori multimediali ecc.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Gasperini e Amorim, dovrebbero schierare dal primo minuto (ballottaggio Lookman-Muriel per l’attacco dei bergamaschi).

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Djimsiti, Kolasinac, Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, Lookman, Scamacca;

Sporting (3-4-3): Adan, Diomandé, Coates, Inacio, Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis, Goncalves, Gyokeres, Edwards.

I nerazzurri scendono in campo con il favore del pronostico e con la spinta del Gewiss Stadium, sempre pronto a sostenerli.

In questi giorni è possibile approfittare dell’offerta di DAZN e attivare l’abbonamento STANDARD alla piattaforma al prezzo mensile di soli 19,90 euro (per due mesi, invece di 40,99 euro). La sottoscrizione include lo streaming in diretta di Europa League, Conference League e di tutte le partite della Serie A: domenica sera toccherà al big match Napoli-Inter.

