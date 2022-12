Avatar 2 al cinema: guarda il primo in streaming

L’arrivo nei cinema della nuova pellicola La Via dell’Acqua ha riacceso un forte interesse nei confronti del primo Avatar, uscito nel 2009, il capitolo originale di quella che sembra destinata a diventare una vera e propria serie o almeno una trilogia. E non avrebbe potuto essere altrimenti. C’è la possibilità di guardarlo in streaming prima di andare in sala per gustarsi il sequel.

Guarda il primo Avatar in streaming

È l’occasione perfetta per rinfrescarsi la memoria e ricordare ogni dettaglio di quanto accaduto su Pandora, con una full immersion lunga ben 2 ore e 41 minuti, perfetta per queste serate di vacanze natalizie. Di seguito il trailer ufficiale, l’ideale per iniziare a mettere un piede nell’atmosfera del fantastico mondo nato dal genio creativo di James Cameron.

L’accoglienza riservata dal pubblico a La Via dell’Acqua (Avatar 2) è stata più che calorosa in tutto il mondo: già venduti biglietti per diverse centinaia di milioni di dollari. Un successo annunciato, un esordio che non ha deluso le aspettative.

In molti si stanno legittimamente chiedendo quando arriverà in streaming sulla piattaforma il nuovo film? Indicativamente intorno alla metà di febbraio, considerando come di solito trascorrano da un minimo di 60 a un massimo di 70 giorni dal debutto nei cinema. A tal proposito mancano però ancora conferme ufficiali.

Ricordiamo che sottoscrivendo un abbonamento annuale a Disney si ha la possibilità di risparmiare l’equivalente pari a quasi due mensilità: è la migliore delle opzioni, per dodici mesi di intrattenimento senza limiti e privo di pubblicità.

