Come vedere Benfica-Inter in streaming (Champions)

Benfica-Inter, per il quinto turno del girone di Champions League, va in scena mercoledì 29 novembre alle ore 21:00 e può essere vista in diretta streaming. Gli uomini di Inzaghi possono affrontare l’impegno con relativa tranquillità e con la consapevolezza di essere già qualificati agli ottavi, ma senza lasciare da parte l’ambizione di far bene per passare da testa di serie. La cornice è quella dell’Estádio da Luz di Lisbona.

Champions League: guarda Benfica-Inter in streaming

I portoghesi sono già fuori dalla competizione, fermi a 0 punti in classifica nel gruppo D dopo quattro giornate, reduci da una disastrosa serie di sconfitte consecutive. I nerazzurri sono invece secondi a quota 10 come la Real Sociedad, che però è in vetta per la differenza reti. Terza posizione per il Salisburgo, a 3 e già condannato all’eliminazione.

È possibile vedere la partita in diretta streaming su NOW o sulla piattaforma Infinity+ di Mediaset, accompagnati dalla telecronaca in italiano.

In campo, tra i padroni di casa, alcune vecchie conoscenze del nostro campionato, una delle quali proprio con la maglia nerazzurra. Turnover pesante, invece, per la Beneamata, in vista del big march di campionato che domenica la vedrà impegnata in trasferta contro il Napoli. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio da Schmidt e Inzaghi.

Benfica (3-4-3): Trubin, Antonio Silva, Otamendi, Morato, Joao Mario, Joao Neves, Florentino, Aursnes, Di Maria, Musa, Rafa Silva;

Inter (3-5-2): Audero, Bisseck, de Vrij, Acerbi, Darmian, Klaassen, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto, Arnautovic, Sanchez.

Regna un sostanziale equilibrio secondo il pronostico dei bookmaker. Per questo motivo, non è da escludere l’ipotesi di un pareggio.

Con un abbonamento al pass Sport di NOW, a soli 9,99 euro al mese, è possibile vedere in streaming le partite di Champions League, Europa League e Serie A (tre per ogni giornata). La piattaforma trasmette poi gli incontri di tennis, basket e tanto altro.

