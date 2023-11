Come vedere Fiorentina-Genk in streaming (Conference)

Fiorentina-Genk in scena allo stadio Artemio Franchi, da vedere in diretta streaming, per il passaggio del turno in Conference League dei viola. Si parte giovedì 30 novembre alle ore 21:00. Dopo aver raggiunto la finale del torneo nella scorsa stagione, i gigliati faranno di tutto per replicare l’impresa e, questa volta, cercare di allungare le mani sul trofeo.

Conference League: guarda Fiorentina-Genk in streaming

Primo posto nella classifica del gruppo F con 8 punti per gli uomini di mister Italiano, seguiti dagli ungheresi del Ferencvaros a 6, a pari merito proprio dei belgi. Chiudono il girone i serbi del Cukaricki, ormai certi dell’eliminazione.

I tifosi viola e tutti coloro che vogliono vedere la partita in diretta lo possono fare grazie allo streaming su DAZN (con la telecronaca di Dario Mastroianni) o su NOW.

Italiano alle prese con qualche assenza di troppo in difesa e con il ballottaggio Bonaventura-Barak davanti. Pochi dubbi invece per il collega Vrancken sull’altra panchina. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Fiorentina(4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Mandragora, Kouamé, Bonaventura, Gonzalez, Nzola;

Genk (4-3-3): Vandevoordt, El Ouahdi, Cuesta, McKenzie, Arteaga, Heynen, Galarza, El Khannouss, Oyen, Zeqiri, Paintsil.

I viola sono nettamente favoriti dal pronostico. Le quote dei bookmaker hanno ben pochi dubbi su quello che sarà il risultato finale, ma come per ogni altra competizione europea, fino al fischio finale nulla è da dare per scontato.

Agli appassionati del grande calcio segnaliamo l’offerta di DAZN che, in questi giorni, permette di attivare l’abbonamento STANDARD a 19,90 euro al mese (per due mesi) invece di 40,90 euro, meno della metà. La sottoscrizione include Conference League, Europa League e tutte le partite della Serie A da vedere in streaming, compreso il big match Napoli-Inter di domenica.

