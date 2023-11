Come vedere Juventus-Inter in streaming (Serie A)

Juventus-Inter è in diretta streaming esclusiva su DAZN (in offerta a 19,90 euro al mese): il derby d’Italia è il big match della tredicesima giornata di Serie A, lo scontro al vertice che indirizzerà il destino del campionato o almeno la corsa al titolo di Campione d’Inverno. La direzione è affidata a Guida con Meli e Alassio nel ruolo di assistenti, Massa il quarto uomo e Irrati al VAR. Il fischio d’inizio è in programma per domenica 26 novembre alle ore 20:45, nella cornice di un Allianz Stadium pronto per il grande appuntamento.

Serie A: guarda Juventus-Inter in streaming

Si incontrano le prime due della classifica. I padroni di casa, secondi a 29 punti, hanno vinto nelle ultime cinque di campionato, seppur non sempre esprimendo un bel gioco e facendo leva soprattutto sulla solidità della difesa. Gli ospiti invece, nel loro ruolo da capolista a quota 31, hanno il miglior attacco del torneo.

I tifosi bianconeri, quelli nerazzurri e tutti gli amanti del grande calcio possono vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. La sfida è trasmessa nella cornice dello show Sunday Night Square condotto da Marco Cattaneo.

Infortuni e squalifiche faranno sentire il loro peso. Spetta anzitutto ai due allenatori, Allegri e Inzaghi, trovare la chiave giusta per affrontare il big match fin da subito con l’approccio migliore. Ecco le probabili formazioni in campo dal fischio d’inizio.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic, Kean, Chiesa;

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, de Vrij, Acerbi, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

Il pronostico vede favoriti i nerazzurri, seppur in trasferta. Attenzione però alle ambizioni dei bianconeri, di certo non favoriti per lo scudetto, ma con a disposizione la settimana ideale per preparare le partite e con la volontà di arrivare il più in alto possibile.

Scegliendo di attivare un abbonamento a DAZN (in offerta a 19,90 euro al mese), potrai vedere tutte le partite della Serie A in streaming, sempre in diretta, per un totale di dieci incontri per ciascun turno di campionato. Non è tutto: la piattaforma trasmette anche Serie B, LaLiga, il meglio della Liga Portugal, il calcio femminile, basket, tennis, boxe, rugby, UFC e una selezione di sfide NFL per gli appassionati di football americano.

