Come vedere Lazio-Celtic in streaming (Champions)

Lazio-Celtic va in scena nella cornice dello stadio Olimpico, nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 28 novembre alle ore 18:45), con la possibilità di vederla in streaming. È una partita di importanza fondamentale per la qualificazione agli ottavi di Champions League da parte dei capitolini. Gli uomini di Sarri scenderanno a superare l’ostacolo scozzese spinti dal tifo della Curva Nord.

Champions League: guarda Lazio-Celtic in streaming

I biancocelesti sono secondi nella classifica del gruppo E a 7 punti, nel girone guidato dall’Atletico Madrid a quota 8. Dietro di loro c’è il Feyenoord, subito alle spalle, a 6. Chiudono proprio i biancoverdi, ancora fermi a 1 dopo quattro gare e ormai quasi certi dell’eliminazione. In caso di vittoria dell’italiana e di sconfitta degli olandesi, il passaggio del turno sarà cosa certa. All’andata, a Glasgow, finì 1-2.

È possibile vedere la partita in diretta streaming su NOW oppure sulla piattaforma Infinity+ di Mediaset. In entrambi i casi c’è la telecronaca in italiano.

Un match decisivo per la permanenza di mister Sarri sulla panchina. Così come il suo collega, l’allenatore Rodgers degli scozzesi, dovrà approcciare il match con l’approccio giusto. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Gila, Marusic, Kamada, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro;

Celtic (4-3-3): Hart, Johnston, Phillips, Scales, Taylor, O’Riley, McGregor, Hatate, Maeda, Furuashi, Yang.

Il favore del pronostico è per i biancocelesti, che affrontano l’impegno di fronte al loro pubblico e forti di una netta superiorità tecnica.

Chi lo desidera, può attivare l’abbonamento al pass Sport di NOW al prezzo mensile di 9,99 euro al mese. La sottoscrizione include anche lo streaming delle partite di Europa League e Conference League oltre a tre sfide della Serie A per ogni turno di campionato, al tennis, al basket e tanto altro.

