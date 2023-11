Come vedere Milan-Fiorentina in streaming (Serie A)

Milan-Fiorentina è il posticipo del sabato di Serie A: al via il 25 novembre, alle ore 20:45, la sfida mette di fronte due squadre che non attraversano un momento di forma straordinario, ma entrambe con ambizioni di far bene. È possibile vederla in streaming su DAZN, in diretta da San Siro.

Serie A: guarda Milan-Fiorentina in streaming

Ci sono in palio punti molto importanti. Terzi in classifica a quota 23, di fronte al loro pubblico i rossoneri vogliono tornare a vincere dopo quattro turni a secco. Di fronte avranno però i viola determinati ad agguantare una posizione utile per la qualificazione in Europa: al momento sono sesti a 20.

Chi vuol vedere la partita lo può fare in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca Dario Mastroianni e il commento tecnico a Massimo Gobbi, trasmettendola nella cornice dello show Tutti Bravi dal Divano condotto da Marco Russo in compagnia di Marco Parolo, Valon Behrami, Riccardo Montolivo e Alessandro Matri.

Gli infortuni peseranno sulle scelte di Pioli e Italiano. Queste le probabili formazioni all’ingresso in campo.

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Musah, Reijnders, Pobega, Chukwueze, Jovic, Pulisic;

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Duncan, Arthur, Ikoné, Bonaventura, Gonzalez, Nzola.

I rossoneri partono favoriti dal pronostico, anche per il supporto della loro curva. Attenzione agli ospiti, che hanno già messo in difficoltà le big e hanno ambizioni di alta classifica.

Attivando un abbonamento a DAZN (in offerta a 19,90 euro al mese) si apre la porta a un’ampia gamma di contenuti sportivi in streaming. Tra questi, spiccano tutte le partite della Serie A, con dieci incontri per ogni turno di campionato. L’offerta non si limita però a questo: si estende anche a Serie B, LaLiga, Liga Portugal, calcio femminile, basket, tennis, boxe, rugby, UFC e una selezione di sfide NFL per gli amanti del football americano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.