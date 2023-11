Come vedere Real-Napoli in streaming (Champions)

Real Madrid-Napoli in campo al Santiago Bernabéu per il quinto turno di Champions League, con fischio d’inizio in programma per mercoledì 29 novembre alle ore 21:00 e diretta streaming esclusiva gratis su Prime Video per chi dispone di un abbonamento Prime attivo (in alternativa è possibile iniziare subito i 30 giorni di prova). Gli azzurri riusciranno nell’impresa?

Champions League: guarda Real Madrid-Napoli in streaming

La classifica del gruppo C è guidata proprio dai Blancos, primi a punteggio pieno (12), trascinati da un Bellingham incontenibile. Seguono i partenopei (7), che in questa occasione ritrovano una pedina fondamentale come Osimhen, davanti a Braga (3) e Union Berlino (1).

I tifosi e tutti coloro che non vogliono perdere lo spettacolo della competizione europea per eccellenza possono vedere la partita in esclusiva streaming su Prime Video, da qualsiasi dispositivo. La telecronaca è di Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. In collegamento da bordo campo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. A presentare l’incontro, in diretta dalle 19:30, è Giulia Mizzoni in compagnia di Clarence Seedorf, Julio Cesar e Fabio Cannavato.

In panchina, è un derby tutto italiano tra i veterani Ancelotti e Mazzarri, quest’ultimo appena tornato alla guida degli azzurri. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Real Madrid (4-3-2-1): Lunin, Carvajal, Fernandez, Alaba, Mendy, Valverde, Modric, Kroos, Bellingham, Joselu, Diaz;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Jesus, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Come scritto in apertura, la partita è in streaming gratis su Prime Video con un abbonamento Prime attivo. Chi non lo ha ancora fatto può iniziare la prova di 30 giorni senza alcuna spesa, approfittando così anche di tutti gli altri vantaggi inclusi nella sottoscrizione Amazon, comprese le spedizioni a costo zero su milioni di prodotti in offerta sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.