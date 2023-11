Come vedere Roma-Udinese in streaming (Serie A)

Roma-Udinese è in streaming solo su DAZN (in offerta a 19,90 euro al mese). In campo domenica 26 novembre alle ore 18:00 per la tredicesima giornata di Serie A, l’esito del match dirà molto sulle ambizioni dei due club, reduci da prestazioni poco convincenti nelle ultime uscite. Per entrambi, l’obiettivo è vincere: vale per i padroni di casa, intenzionati a tornare nella parte alta del tabellone, ma anche per gli ospiti che vedono alle loro spalle la zona retrocessione.

Serie A: guarda Roma-Udinese in streaming

Settimi in classifica a 18 punti (gli stessi del Bologna che li segue), i giallorossi possono raggiungere le posizioni di vetta in caso di vittoria. Trascinati dal momento d’oro del bomber Lukaku, proveranno a farlo di fronte al loro pubblico. Sedicesimo posto a quota 11, invece, per i bianconeri, appena sopra la zona retrocessione e con una sola vittoria in questo campionato.

I tifosi delle due squadre possono vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la telecronaca è stata affidata alla voce di Riccardo Mancini e il commento tecnico a quella di Manuel Pasqual.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che Mourinho e Cioffi dovrebbero mandare in campo dal primo minutor.

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Aouar, Cristante, Paredes, Zalewski, Dybala, Lukaku;

Udinese (3-5-2): Silvestri, Perez, Bijol, Kabasele, Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara, Success, Pereyra.

Il pronostico è dalla parte dei giallorossi. Il tifo della Curva Sud proverà a spingerli alla vittoria.

Con un abbonamento a DAZN (in offerta a 19,90 euro al mese) puoi seguire tutti i tuoi sport preferiti, in streaming, dove vuoi e quando vuoi.

