Come vedere Salernitana-Lazio in streaming (Serie A)

Salernitana-Lazio segna il ritorno della Serie A, dopo le due settimane di stop forzato per le qualificazioni delle nazionali. In campo allo stadio Arechi per la giornata 13, con fischio d’inizio in programma per sabato 25 novembre alle ore 15:00, può essere vista in streaming solo su DAZN. La direzione della partita è stata affidata all’arbitro Prontera.

Serie A: guarda Salernitana-Lazio in streaming

Ultimo posto in classifica per i granata, fin qui ancora a secco di vittorie in questo campionato e fermi a 5 punti, con l’obbligo di cambiare marcia per non trovarsi a dover fare i conti con il rischio retrocessione. Decima posizione invece per i biancocelesti, a quota 17, a pari merito con il Monza che li precede. Dovranno scendere in campo concentrati, nonostante l’impegno in Champions League contro il Celtic che li attende nei prossimi giorni.

I tifosi possono vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. Ad accompagnarli, la telecronaca di Edoardo Testoni, affiancato da Emanuele Giaccherini per il commento tecnico.

Inzaghi e Sarri proveranno a deciderla già all’ingresso in campo: ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Salernitana (4-3-2-1): Costil, Daniliuc, Gyomber, Pirola, Bradaric, Maggiore, Bohinen, Coulibaly, Candreva, Kastanos, Ikwuemesi;

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada, Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Inevitabilmente, il favore del pronostico è per gli ospiti. Occhio però all’orgoglio di uno stadio che proverà in tutti i modi a spingere i padroni di casa a un risultato utile.

Attivando un abbonamento a DAZN (in offerta a 19,90 euro al mese) si ha la possibilità di vedere in streaming tutte le partite della Serie A (dieci per ogni turno di campionato), ma non solo: ci sono anche Serie B, LaLiga, il meglio della Liga Portugal, il calcio femminile basket, tennis, boxe, rugby, UFC e una selezione di sfide NFL.

