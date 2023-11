Come vedere Servette-Roma in streaming (Europa League)

Servette-Roma in campo a Ginevra per il quinto turno di Europa League, da vedere in diretta streaming (anche gratis come vedremo a breve). Per la Lupa è l’occasione perfetta per garantirsi la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: dentro subito Lukaku e Belotti, che in questa edizione hanno già segnato 5 gol in quattro partite.

Europa League: guarda Servette-Roma in streaming

La classifica del gruppo G è guidata dai cechi dello Slavia Praga con 9 punti, gli stessi dei giallorossi, fermi però al secondo posto per la differenza reti. Agli uomini di Mou basta un pareggio per esser certi di passare il turno, ma le proveranno tutte per farlo da prima del girone. Terza posizione proprio per gli svizzeri a 4, mentre chiudono i moldavi dello Sheriff a 1, ormai rassegnati all’eliminazione.

Sono diverse le modalità a disposizione dei tifosi per vedere la partita. Eccole: si passa dallo streaming su DAZN (con la telecronaca di Pierluigi Pardo) a quello sulla piattaforma NOW, fino all’alternativa gratis sul sito di TV8, emittente che la trasmetterà anche in chiaro e in diretta in TV.

L’approccio alla gara dal primo minuto sarà decisivo. Vediamo come i due allenatori, Weiler e Mourinho, dovrebbero schierare le squadre all’ingresso in campo. Ecco le probabili formazioni al fischio d’inizio.

Servette (4-4-2): Mali, Tsunemoto, Rouiller, Severin, Kaloga, Bolla, Cognat, Diba, Kutesa, Guillemenot, Crivelli;

Roma (3-5-2): Svilar, Mancini, Llorente, Ndicka, Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy, Belotti, Lukaku.

Nonostante la trasferta, il pronostico dei bookmaker è tutto a favore dei giallorossi. Non potrebbe essere altrimenti, considerando il peso specifico delle due rose e il differente tasso tecnico.

