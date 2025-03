Streaming Stick 4K in super sconto: ogni schermo diventa una Smart TV

Per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è in offerta anche questa Streaming Stick 4K del marchio Thomson: dotata di Google TV, permette di trasformare ogni monitor o TV in una Smart TV di ultima generazione con controllo vocale. Puoi acquistarla in sconto a soli 39,99 euro invece di 59,90.

Streaming Stick 4K: le caratteristiche

Con questa streaming stick potrai trasformare il tuo televisore in una smart TV super performante. La risoluzione 4K UHD ti permetterà di goderti i tuoi contenuti preferiti al massimo della qualità.

La streaming stick è dotata di Google TV, quindi ti offrirà un’esperienza di streaming intuitiva e personalizzata con consigli su misura in base ai tuoi gusti. potrai accedere a Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, Spotify e molte altre piattaforme con un semplice clic.

In più, si aggiunge il Controllo Vocale Google con cui comandare tutto con la tua voce. Inoltre, grazie a Googlecast built-in, puoi trasmettere direttamente dal tuo smartphone o tablet senza bisogno di cavi o configurazioni complesse.

Dalle prestazioni fluide e reattive grazie al processore quad-core integrato, è perfetta per avere intrattenimento senza limiti a portata di telecomando con qualsiasi schermo. Acquistala a soli 39,99 euro.