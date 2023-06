Strepitoso notebook da gaming HP con 206 euro di sconto

Se sei un appassionato di gaming e cerchi un notebook che offra prestazioni eccezionali e un’esperienza di gioco immersiva, non puoi perderti l’offerta imperdibile su Amazon per questo notebook HP Gaming Victus.

Con uno sconto incredibile di 206 euro, potrai acquistare questo potente dispositivo a soli 1193,43 euro invece dei soliti 1399,99 euro. Preparati ad entrare nel mondo del gaming di nuova generazione con stile e prestazioni straordinarie.

Notebook HP Gaming Victus: lo usi per tutto quello che vuoi, dove vuoi

Il notebook HP Gaming Victus vanta un processore Intel Core i7 12700H con Intel Integrated SoC. Questo processore di ultima generazione offre prestazioni eccezionali, con una velocità di clock fino a 4,7 GHz e 14 core che ti permetteranno di affrontare anche i giochi più esigenti. Inoltre, con 16 GB di RAM DDR4 a 4800 MHz e un SSD da 512 GB NVMe PCIe M.2, avrai spazio e velocità di archiviazione più che sufficienti per i tuoi giochi, file multimediali e applicazioni preferite.

La scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060 da 6 GB GDDR6 è un vero colpo di fulmine per gli amanti del gaming. Grazie alla potenza di Ampere, l’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione, potrai goderti i giochi più recenti con un ray-tracing migliorato e un’esperienza visiva incredibilmente realistica. Preparati ad immergerti completamente nel mondo dei giochi con dettagli straordinari e performance senza compromessi.

Il display da 16.1″ del notebook un vero spettacolo per gli occhi. Con risoluzione FHD (1920 x 1080p), tecnologia IPS, refresh rate di 144Hz e una luminosità di 300 Nits, potrai godere di immagini nitide e dettagliate con colori vivaci e realistici. L’ampia diagonale da 40,9 cm e il design Micro-Edge garantiscono un’esperienza di visualizzazione coinvolgente e immersiva, ideale per il gaming.

Il design di questo portatile è stato curato nei minimi dettagli per offrire non solo prestazioni eccellenti, ma anche stile e funzionalità. Con un elegante chassis grigio opaco, prese d’aria su tre lati e un sistema di raffreddamento integrato proprietario, potrai mantenere le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense. La tastiera in plastica riciclata offre un’esperienza di digitazione confortevole e silenziosa, mentre lo spessore di soli 2,35 cm e il peso di 2,48 kg lo rendono facilmente trasportabile ovunque tu vada.

Quando si tratta di connettività, il notebook HP Gaming Victus offre una varietà di porte per soddisfare ogni tua esigenza. Troverai 1 porta USB Type-C, 3 porte USB Type-A, 1 porta HDMI 2.1, 1 porta RJ-45 (Ethernet Gigabit), 1 combo cuffie/microfono, 1 AC Smart Pin e 1 lettore di schede SD. Inoltre, la webcam HP Wide HD 720p ti permetterà di rimanere in contatto con amici e familiari o di partecipare a sessioni di gioco online con chiarezza e nitidezza.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare il notebook da gaming HP Gaming Victus a un prezzo eccezionale. Con uno sconto di 206 euro, potrai portare a casa questo potente dispositivo a soli 1193,43 euro invece di 1399,99 euro. Sfrutta al massimo le prestazioni di questo notebook per vivere esperienze di gioco straordinarie e immergerti completamente nei tuoi mondi virtuali preferiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.