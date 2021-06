Stripe Identity: verifica identità in 15 secondi

I pagamenti rimangono il business principale dell'azienda statunitense, ma nelle ultime settimane ha annunciato servizi in altri settori, come la gestione delle differenti tassazioni in oltre 30 paesi. Oggi è stata svelata un'altra interessante novità: Stripe Identity. Utilizzando il machine learning è possibile verificare l'identità degli utenti in soli 15 secondi.

Stripe Identity: verifica identità online

Stripe Identity è un servizio indicato per le aziende attive online che hanno la necessità di verificare l'identità degli utenti non solo per confermare le transazioni, ma anche durante la procedura di apertura di un conto corrente oppure la registrazione ad un social network con limiti di età imposti dalle normative in vigore. Identity è basato sulla stessa infrastruttura usata da Stripe per la piattaforma di gestione dei rischi.

Il servizio è disponibile in due versioni. Le aziende possono integrare Identity nei loro sistemi con poche righe di codice (la verifica viene effettuata sui server di Stripe) oppure è possibile generare link di verifica (senza codice) per individuare eventuali transazioni sospette.

Le informazioni vengono cifrate e inviate a Stripe (come per i pagamenti), quindi le aziende non devono gestire dati sensibili sui loro server. L'utente deve scattare una foto del documento di riconoscimento e un selfie. Una tecnologia di computer vision verificherà la corrispondenza in circa 15 secondi.

Stripe Identity è disponibile da oggi in 30 paesi, ma è già utilizzato da alcune aziende, tra cui Discord, Peerspace e Shippo. Rob Daly, Head of Engineering, ha dichiarato: