Stripe Tax in Italia: così la gestione fiscale è semplificata

Arriva da Stripe l'annuncio di un nuovo strumento pensato per consentire alle imprese di semplificare la gestione fiscale: prende il nome di Stripe Tax e la sua disponibilità interessa fin dal primo momento anche l'Italia, oltre a 30 altri paesi nel mondo. L'obiettivo è quello di rispondere a un'esigenza ben specifica.

Oggi due terzi delle aziende afferma che l'adeguamento ai differenti regimi di tassazione è un limite alla crescita: la maggioranza lancerebbe un numero più ampio di prodotti e si espanderebbe in nuovi paesi se la conformità fiscale fosse più semplice.

Un servizio che determina e riscuote in automatico le imposte sulla vendita (dall'IVA alla GST), indicando alle aziende quando e dove sono previste, occupandosi inoltre di creare report dettagliati che facilitano la dichiarazione dei redditi. Viene così scongiurato il rischio di inciampare in sanzioni conseguenti a errori o ritardi nella rendicontazione dei flussi di denaro. Di seguito una sintesi delle funzionalità.

La realizzazione di Stripe Tax è stata curata nel quartier generale di Dublino e sottoposta a un progetto pilota durato sei mesi. Ha giocato un ruolo importante anche il team di TaxJar, realtà acquisita di recente, un fornitore di software per l'imposta sulle vendite. Queste le parole di John Collison, co-fondatore e presidente della società.

Nessuno si alza la mattina entusiasta all'idea di dover affrontare le varie questioni in materia di imposte. Per la maggior parte delle aziende, la gestione degli adempimenti fiscali è una distrazione e una nota dolente. Noi semplifichiamo tutto ciò che riguarda il calcolo e la riscossione delle imposte sulle vendite (che siano Iva o GST) in modo che i nostri utenti possano concentrarsi esclusivamente sulle proprie attività.