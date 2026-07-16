Stripe vuole comprare PayPal, è la fine di un'era?

PayPal valeva 360 miliardi di dollari nel 2021. Oggi Stripe e il fondo di investimento Advent International hanno depositato un’offerta congiunta per comprarlo a 53 miliardi di dollari, confermando quanto riportato nei mesi scorsi. L’85% del valore evaporato in quattro anni. Il pioniere dei pagamenti online, l’azienda che ha reso possibile comprare cose su Internet quando Internet non sapeva ancora cosa fosse l’e-commerce, potrebbe essere acquistato dal concorrente che l’ha superata.

PayPal verso la vendita? Stripe e Advent offrono 53 miliardi di dollari

Secondo Reuters, Stripe e Advent hanno già assicurato circa 50 miliardi di dollari in finanziamento bancario. Non è il primo tentativo, un approccio iniziale era già stato fatto ad aprile. PayPal non ha ancora risposto, ma Stripe e Advent vogliono far avanzare le discussioni nelle prossime settimane. Se l’operazione andrà a buon fine, le due parti si divideranno l’azienda a metà.

Nell’ultimo anno, PayPal ha perso oltre il 40% del valore in Borsa. A febbraio 2026, il consiglio di amministrazione ha licenziato il CEO Alex Chriss, giudicato incapace di imporre i cambiamenti richiesti dagli investitori. Il sostituto, Enrique Lores (ex HP), ha riorganizzato l’azienda in tre divisioni, pagamenti, servizi consumer con Venmo, e crypto, ma anche lui non se l’è cavata meglio.

Un piano di tagli accompagna la ristrutturazione: circa il 20% di licenziamenti previsti in due-tre anni e la chiusura di PayPal Ventures, il braccio di venture capital. Il pulsante di pagamento che per vent’anni è stato sinonimo di “paga online” arranca di fronte a Apple Pay, Google Pay, Stripe e Revolut.

Per Stripe, acquisire PayPal significherebbe aggiungere centinaia di milioni di utenti consumer (inclusi quelli di Venmo) alla propria infrastruttura enterprise.

La storia che si chiude

PayPal è stato fondato nel 1998 da Peter Thiel, Max Levchin e Luke Nosek con il nome Confinity. Deve parte del suo successo alla fusione con X.com, la startup bancaria online cofoundata da Elon Musk agli inizi della sua carriera imprenditoriale. Acquisito da eBay nel 2002, reso indipendente nel 2015, ha incarnato per due decenni il riferimento del pagamento digitale.

Adesso il riferimento è Stripe. E Stripe vuole mettere le mani sulla base utenti di quello che resta di PayPal.