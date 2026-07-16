DSA: Commissione UE accetta misure correttive di X

La Commissione europea ha accettato gli impegni presi da X per rispettare gli obblighi previsti dal Digital Services Act (DSA) in tema di trasparenza sulle inserzioni e accesso ai dati da parte dei ricercatori. L’azienda di Elon Musk implementerà nove misure correttive, evitando ulteriori sanzioni. I rimedi relativi alla spunta blu erano stati comunicati a metà marzo, ma non è noto se verranno accettati.

Sei mesi di tempo per rispettare gli impegni

Al termine dell’indagine avviata il 18 dicembre 2023, la Commissione europea aveva confermato tre violazioni: design ingannevole con la spunta blu (utenti verificati), assenza di trasparenza sulle inserzioni pubblicitarie e impossibilità per i ricercatori di accedere ai dati pubblici del social network. X aveva quindi ricevuto una sanzione di 120 milioni di euro.

L’azienda di Elon Musk ha presentato ricorso al Tribunale generale dell’Unione europea, ma nel frattempo deve implementare misure correttive per evitare sanzioni giornaliere. I rimedi per la spunta blu erano stati comunicati a metà marzo, ma non ci sono aggiornamenti. Ieri sera, la Commissione europea ha invece comunicato di aver accettato gli impegni di X sugli altri due aspetti contestati.

Queste sono le misure correttive per garantire la trasparenza sulle inserzioni pubblicitarie:

Migliorare la funzionalità di ricerca del repository introducendo ulteriori filtri di ricerca, ad esempio quelli basati sul contenuto degli annunci e sui criteri di targeting

Visualizzare i risultati della ricerca direttamente sull’interfaccia del repository di annunci piuttosto che su Excel separati

Migliorare la velocità di risposta del repository riducendo il tempo di risposta da 200 secondi al tempo minimo tecnicamente ottenibile

Fornire ulteriori informazioni sugli annunci, compreso il contenuto completo dell’annuncio e gli URL a cui gli annunci reindirizzano gli utenti

Consentire l’accesso al repository tramite API

Queste sono invece le misure correttive per garantire l’accesso ai dati pubblici:

Rivedere e migliorare il processo di screening delle domande dei ricercatori per accedere ai dati pubblici tramite la API, garantendo che i ricercatori ammissibili non siano esclusi per errore

Fornire gratuitamente ai ricercatori idonei l’accesso ai dati

Garantire ai ricercatori idonei un accesso tempestivo, includendo i volumi di dati appropriati. X si impegna a ridurre significativamente i tempi di trattamento delle domande dei ricercatori, anche evitando scambi inutili con i richiedenti

Aggiornare i termini e le condizioni per dichiarare esplicitamente che i ricercatori idonei possono effettuare lo scraping dei dati disponibili al pubblico

X ha ora sei mesi di tempo per implementare i rimedi. La Commissione europea verificherà il rispetto degli impegni.