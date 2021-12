Striscia LED e TV: 8,99 euro bastano per cambiare tutto

Le offerte di Natale sono un'occasione ideale tanto per pensare agli altri quanto per regalare a sé stessi piccoli tocchi di benessere che spesso si lasciano in disparte per quel muto senso del pudore che consiglia di risparmiare invece di cedere alle tentazioni. Posizionare una piccola striscia led da 8,99 euro dietro la TV, però, non è una tentazione: è una vera scelta di intelligenza, poiché da una parte si migliora l'esperienza di visione e dall'altra si ottimizza il contesto per non mettere sotto sforzo i nostri occhi.

Striscia LED, il benessere può costare solo pochi euro

Quegli stessi occhi che tutto il giorno violentiamo di fronte a display di ogni dimensione, la sera vorrebbero probabilmente cercare il relax su immagini ed emozioni che non arrechino stress ulteriore. Ecco perché guardare la tv al buio è tanto piacevole quanto posso rassicurante per la vista: un semplice bagliore sarebbe sufficiente per smorzare il contrasto tra buio e luce, riducendo l'impatto sulla retina e calmierando ogni effetto deleterio. Una striscia luminosa a led può dunque offrire molto e tutto ciò con un costo minimo ed un effetto entusiasmante anche a livello estetico, soprattutto con tv appese al muro.

La striscia Lepro è lunga 2 metri (intelligentemente organizzata in 4 componenti da 50 cm) potendo dunque adattarsi al meglio per tv da 32 a 65 pollici (non è assolutamente necessario che venga posizionata sul perimetro della tv, anzi). Viene installata tramite bordo adesivo, si sceglie il colore (consigliamo il bianco per stile e luminosità, evitando di aggiungere significati propri ai contenuti trasmessi sullo schermo) e l'alimentazione può essere ricavata dalla presa USB del televisore stesso. Invisibile quando la tv è spenta, attiva quando le immagini compaiono, fondamentale quando le luci di casa si spengono.

8,99 euro è nulla rispetto al beneficio che se ne può trarre: una striscia led dietro il televisore è un accorgimento consigliatissimo.