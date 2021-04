Striscia LED, giù il prezzo e si abbassino le luci

Giù le luci, c’è da lavorare. Anzi, giù le luci, c’è da godersi una serata davanti alla tv. Giù le luci, c’è da riposare gli occhi. Giù le luci, si crei l’atmosfera. In ogni caso, giù il prezzo anzitutto: -42% per qualche ora sono la giusta occasione per far propria una semplice striscia LED che potrà creare un ambiente unico in casa, sia per chi passa la sera davanti al PC, sia per chi la passa davanti al televisore.

Quanto costa creare una vera e propria scenografia personalizzabile? Appena 11.04 euro, ma solo per i più rapidi.

Striscia LED, grande effetto con pochi euro

L’offerta è destinata ad andare esaurita nel giro di poche ore: benché si tratti di una offerta lampo che scadrà in serata, le scorte disponibili stanno andando a ruba ed entro breve l’offerta sarà pertanto terminata. L’offerta è relativa ad una striscia Omeril da 2,2 metri, ideale per la retroilluminazione di televisori, display, scrivanie o angoli della casa nei quali si intende creare un’atmosfera particolare.

La potenza è pari a 7,2 Watt e l’alimentazione è possibile da semplice presa USB (dunque alimentabile direttamente da tv e display). Il polimero adesivo consente una facile installazione e la lunghezza è sufficiente per creare ampi spazi illuminati. Il colore è personalizzabile con apposito telecomando, dunque si può adattare il colore all’ambiente o al proprio desiderio del momento.

11,04 euro, per i più rapidi. Al termine dell’offerta il prezzo tornerà ai tradizionali 18,99 euro, sempre e comunque un investimento più che valido per creare il giusto equilibrio di luce ed i giusti contrasti per gioco, lavoro o semplice sollazzo.