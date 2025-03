Stroncato in due il prezzo della Amazon Fire TV Serie 4: risoluzione 4K

Un televisore di ultima generazione che in salotto rende ogni contenuto degno di un cinema. La Amazon Fire TV Serie 4 è una smart TV che non lascia nessun dettaglio al caso ma anzi, lo amplifica e te lo offre in un sistema semplice da usare ma soprattutto completo. Con risoluzione 4K e tecnologie accessorie, questo modello è un acquisto certo e soprattutto da affare. Grazie allo sconto della Festa delle offerte di Primavera, il prezzo crolla del 50% e con 299,99€ porti a casa il tuo 50 pollici. Non perdere tempo e aggiungilo ora al carrello.

Amazon Fire TV Serie 4, 50 pollici di pura qualità

Amazon Fire TV Serie 4 è il televisore che rende ogni sogno realtà. Un modello da 50 pollici di ultima generazione e con bordi inesistenti per amplificare ancora di più la visione. In salotto trasforma la stanza in un cinema e ti offre tutti i vantaggi di un sistema firmato Amazon con applicazioni per lo streaming e tanto altro ancora.

La visione diventa preziosa grazie al pannello da 50 pollici con risoluzione 4K Ultra HD. Ogni dettaglio viene riprodotto alla perfezione attraverso tecnologie aggiuntive come l’HDR 10 e una gamma cromatica brillante e che si traduce in immagini nitide, vivaci e realistici. Usa il telecomando per accedere alle tue app preferite e per richiamare l’attenzione di Amazon Alexa che è la tua assistente personale: con lei ogni richiesta diventa realtà. Naturalmente non ti limitare allo streaming visto che puoi anche sfruttare i servizi di cloud gaming e tanto altro ancora. Per quanto riguarda la connettività, invece, hai porte HDMI e HDMI eARC per non rinunciare a niente.

Che altro dirti, a soli 299€ su Amazon questo è un regalo. Non perdere un secondo in più e collegati per acquistare la tua Amazon Fire TV Serie 4 50″ con uno sconto del 50% che dimezza il prezzo iniziale.