Strumenti AI gratuiti a confronto. Ecco i migliori tool AI Free

L’intelligenza artificiale è una tecnologia che sta cambiando il modo di svolgere molte attività, rendendole più rapide ed efficienti. Gli strumenti disponibile sono vari e in alcuni casi costosi e non accessibili a tutti. Per questo, è utile conoscere alcuni servizi che offrono delle funzionalità base e delle demo del tutto gratuite, per cominciare a sfruttare strumenti AI di qualità. Ecco quali sono i migliori strumenti Ai gratuiti da provare per la generazione di immagini, i video, l’editor e i ritocchi.

Immerse: come trovare foto in un clic

Immerse è lo strumento ideale per la ricerca di immagini originali e gratuite, infatti; si tratta di un motore di ricerca inverso di immagini, che non si basa solo sulle parole chiave, ma sulla comprensione semantica del contenuto visivo. Immerse è in grado di trovare immagini correlate a quella inserita, anche se hanno dimensioni, colori, angolazioni o stili diversi.

Immerse offre anche la possibilità di cercare immagini a partire da una citazione o da uno schizzo. Per usare Immerse, basta salvare l’immagine che si vuole usare e caricarla su Immerse, che restituisce una serie di immagini correlate e libere da diritti d’autore. Dopo il processo di ricerca è possibile scegliere l’immagine che si preferisce e scaricarla o condividerla.

WatermarkRemover.io, come togliere lo sfondo con l’AI

WatermarkRemover.io è uno strumento gratuito che usa l’intelligenza artificiale per rimuovere le filigrane dalle immagini in modo rapido e semplice. Basta accedere al sito, caricare l’immagine con la filigrana e cliccare sul pulsante “Remove Watermark”. Il sito elimina automaticamente la filigrana, lasciando intatta la qualità dell’immagine. Dopodiché l’immagine è scaricabile senza filigrana e può essere modificata con altri strumenti disponibili sul sito. WatermarkRemover.io oltre al sito dispone di un’applicazione per Android, che si può scaricare da Google Play. L’applicazione permette di rimuovere le filigrane dalle immagini direttamente dallo smartphone, con la stessa facilità e velocità del sito.

Canva per grafiche professionali

Canva è la famosa piattaforma che permette di creare grafiche professionali e originali senza bisogno di competenze tecniche o di software complicati. Ma non solo, su Canva è possibile usare diversi strumenti che permettono di creare e modificare grafiche di vario tipo, come foto, poster, loghi, presentazioni, biglietti, volantini e altro ancora.

Canva usa l’intelligenza artificiale per offrire diverse funzionalità, sia per quanto riguarda le immagini che i video. Infatti, gli strumenti variano dalla generazione automatica di diverse proposte di grafica in base al tema e allo stile che si preferisce. Ma anche sulla possibilità di aggiungere elementi grafici alle proprie creazioni. Per procedere è possibile utilizzare Canva direttamente dal sito web o scaricare l’applicazione per iOS o Android.

Erase.bg editing AI

Nel settore dell’editing di foto è presente anche Erase.bg lo strumento gratuito che usa l’intelligenza artificiale per rimuovere lo sfondo dalle immagini in pochi secondi. Basta caricare un’immagine con una persona o un oggetto in primo piano ed Erase.bg elimina automaticamente lo sfondo, lasciando solo il soggetto principale.

Dopodiché è possibile scaricare l’immagine sia con lo sfondo trasparente che sostituirlo con uno diverso. Per testare il sito è possibile procedere nella pagina iniziale con il test a disposizione, utilizzando il cursore presente. Il servizio è disponibile sul sito ufficiale e sull’applicazione scaricabile su Google Play e App Store.

ClipChamp per i video professionali

Clipchamp è lo strumento ideale per chi vuole realizzare video professionali essendo uno strumento di editing video online che consente agli utenti di importare, modificare ed esportare materiale audiovisivo. Clipchamp permette di apportare delle modifiche tecniche al video come tagliare, ritagliare, aggiungere testo e molto altro. Infatti, tra gli strumenti è possibile applicare delle transizioni e degli effetti nei video, scegliendo tra migliaia di modelli predefiniti o creando i propri. Infine, la parte interessante di questo strumento è la possibilità di registrare video direttamente dalla webcam del computer, per poi usare l’intelligenza artificiale per aggiungere sottotitoli, ottimizzarlo con i diversi strumenti e infine condividerlo in alta definizione.

Stable Diffusion

Stable Diffusion può generare immagini realistiche con qualsiasi input di testo. Stable Diffusion è lo strumento che permette di dare sfogo alla propria creatività, questo perché l’intelligenza artificiale genera in pochi secondi un’immagine realistica in base alla descrizione inserita. Per procedere basterà raggiungere il sito e scegliere di provare gli strumenti in modo del tutto gratuito. Dopodiché è possibile procedere semplicemente digitando un messaggio di testo e attendere che l’AI generi l’immagine.

Character.ai: chatbot speciale

Character.ai è un servizio chatbot con modello di linguaggio neurale in grado di generare risposte testuali simili a quelle umane e partecipare a conversazioni contestuali.

Character.ai permette di creare chat con personaggi, personalità e voci diverse, per immedesimarsi in diverse tipologie di chat a secondo dell’esigenza. Il sito è veloce e intuitivo, basta scegliere tra le diverse categorie presenti, premere sull’icona del personaggio e avviare la conversazione. Inoltre, è possibile ampliare le conversazioni con altri utenti o bot.

Replicate

Replicate è la piattaforma in grado di seguire modelli di machine learning con poche righe di codice. Lo strumento permette di utilizzare diverse funzionalità come l’esecuzione di modelli nel cloud su larga scala con una semplice libreria Python o query API. Oltre a un accesso a migliaia di modelli condivisi dalla comunità che è possibile eseguire per vari scopi, come modelli linguistici, creazione e modifica di video, super risoluzione, ripristino di immagini, conversione di testo in immagine e molto altro.

BigSpeak AI, la voce dell’AI

BigSpeak AI è lo strumento ideale per creare un audio realistico da qualsiasi testo. In poche parole questo strumento parlerà al posto tuo, infatti; può essere utile sia per un semplice vocale, che per la generazione di voci in un video. Nello specifico tra le funzionalità di BigSpeak è possibile trovare:

Sintesi vocale in testo per trasformare automaticamente la voce in testo;

Clonazione vocale per generare voce dal testo e clonare la propria voce;

Text to Video per trasformare i propri testi in video generati dall’intelligenza artificiale.

Tutti gli strumenti disponibili possono essere testati gratuitamente.

Lumen5

Lumen5 è uno strumento che permette di creare video a partire da testi in modo facile e veloce, in questo caso è necessario procedere con piano a pagamento, dopo la prova gratuita. Lumen5 è uno strumento utile per chi vuole trasformare i propri contenuti in video, per scopi educativi, informativi o di marketing. L’applicazione usa l’intelligenza artificiale per selezionare le immagini, i video e la musica più adatti al testo inserito, creando una presentazione dinamica e accattivante. Per personalizzare il video è possibile scegliere diversi stili, colori, font, transizioni e altro ancora.

Inoltre, con questo strumento è possibile aggiungere una voce narrante ai video, scegliendo tra diverse opzioni di lingua, accento e tono. Dopo aver apportato tutte le modifiche e generato grazie all’AI la presentazione perfetta, Lumen5 ottimizza il contenuto in base alla piattaforma di destinazione, per una condivisione ottimale.