Su Amazon Music oltre 100 milioni di brani, playlist e podcast a 10,99€/mese

Non sai quale piattaforma musicale scegliere per ascoltare i tuoi brani preferiti, le ultime uscite e molto altro con la garanzia di un ottimo audio? Dovresti pensare ad Amazon Music Unlimited. A differenza di altri servizi di questo tipo, sta mantenendo nel tempo una qualità di livello assoluto ad un prezzo che non cambia mai: sempre 10,99€ al mese.

Nessun rincaro e caratteristiche e funzionalità che non lo fanno invidiare alle altre piattaforme. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Cosa rende unica l’esperienza su Amazon Music

Innanzitutto, Amazon Music ha un catalogo sterminato: oltre 100 milioni di brani, tra nuove uscite, vecchi successi, album interi singoli e molto altro. In aggiunta, ci sono anche numerose playlist curate dalla sua redazione.

Come se non bastasse, a differenza di altri servizi di questo tipo, ci sono tutti i podcast del momento, riproducibili – proprio come le tracce musicali – tramite l’audio spaziale. Ovviamente il tutto con skip illimitati e senza pubblicità. Inoltre, è anche possibile ascoltare offline.

Per quanto riguarda l’abbonamento, cliccando su “Iscriti e paga” accetterai le condizioni generali d’uso e autorizzerai Amazon Music all’addebito sulla tua carta predefinita. Addebito, lo ricordiamo, di 10,99€ al mese, che si rinnova ogni mese in automatico fino a quando non viene annullato. Puoi peraltro cancellare il rinnovo in ogni momento tramite le Impostazioni dell’app

Per maggiori informazioni basta andare sulla pagina dedicata ad Amazon Music.