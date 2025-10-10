 Su Amazon Music oltre 100 milioni di brani, playlist e podcast a 10,99€/mese
Amazon Music è la piattaforma musicale del colosso americano, che vanta un catalogo sterminato e molte altre funzionalità ad un prezzo basso.
Musica
Non sai quale piattaforma musicale scegliere per ascoltare i tuoi brani preferiti, le ultime uscite e molto altro con la garanzia di un ottimo audio? Dovresti pensare ad Amazon Music Unlimited. A differenza di altri servizi di questo tipo, sta mantenendo nel tempo una qualità di livello assoluto ad un prezzo che non cambia mai: sempre 10,99€ al mese.

Nessun rincaro e caratteristiche e funzionalità che non lo fanno invidiare alle altre piattaforme. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Cosa rende unica l’esperienza su Amazon Music

Innanzitutto, Amazon Music ha un catalogo sterminato: oltre 100 milioni di brani, tra nuove uscite, vecchi successi, album interi singoli e molto altro. In aggiunta, ci sono anche numerose playlist curate dalla sua redazione.

Come se non bastasse, a differenza di altri servizi di questo tipo, ci sono tutti i podcast del momento, riproducibili – proprio come le tracce musicali – tramite l’audio spaziale. Ovviamente il tutto con skip illimitati e senza pubblicità. Inoltre, è anche possibile ascoltare offline.

Per quanto riguarda l’abbonamento, cliccando su “Iscriti e paga” accetterai le condizioni generali d’uso e autorizzerai Amazon Music all’addebito sulla tua carta predefinita. Addebito, lo ricordiamo, di 10,99€ al mese, che si rinnova ogni mese in automatico fino a quando non viene annullato. Puoi peraltro cancellare il rinnovo in ogni momento tramite le Impostazioni dell’app

Per maggiori informazioni basta andare sulla pagina dedicata ad Amazon Music.

Pubblicato il 10 ott 2025

Edoardo D'amato
10 ott 2025
