Su Amazon ti bastano meno di 80 euro per questo smartphone economico

Perfetto per chi non vuole spendere troppo e assicurarsi uno smartphone senza grandi pretese, questo telefono del marchio Oscal può essere tuo su Amazon in offerta a 79,99 euro. Un prezzo ridicolo per quello che il dispositivo è comunque in grado di offrire.

Smartphone economico Oscal in offerta: le caratteristiche

Dotato di un processore octa-core Unisoc SC9863A, lo smartphone OSCAL offre prestazioni sufficienti per le tue attività quotidiane. Con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibili fino a 1 TB con una scheda TF, avrai spazio e memoria sufficienti per tutte le tue esigenze di archiviazione.

Il sistema operativo Doke OS 4.0, basato su Android 13 Go Edition, garantisce un’esperienza fluida e user-friendly. Lo schermo LCD IPS da 6,56 pollici con risoluzione HD+ offre immagini nitide e colori vibranti, rendendo la fruizione di contenuti visivi un piacere.

Le fotocamere da 8 MP e 5 MP catturano momenti chiari e dettagliati, mentre la batteria da 4700 mAh assicura un’autonomia eccezionale. Puoi goderti una giornata intera di utilizzo senza preoccuparti di rimanere senza carica.

Anche se ha alcune limitazioni, come il processore non adatto a giochi pesanti e la mancanza di alcune funzionalità avanzate, l’OSCAL è progettato per chi cerca un dispositivo pratico ed efficiente.

Non perdere questa occasione di risparmiare! Acquista ora lo smartphone OSCAL su Amazon a soli 79,99 euro e porta a casa un dispositivo che offre tutto il necessario senza svuotare il tuo portafoglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.