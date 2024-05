Su Amazon weekend di FURORE: 10 prodotti in sconto da acquistare SUBITO

Un weekend che molti ricorderanno. Su Amazon sono andati in sconto un sacco di prodotti e tra questi, 10 spiccano in modo particolare. Se in cerca di un affare? Allora non ti perdere questa piccola lista che ti offre solo un esempio delle occasioni che hai a disposizione.

Ogni fine settimana l’e-commerce più famoso al mondo è pronto a farti fare uno spesone a basso costo. Controlla se ci sono dei dispositivi che ti interessano e acquistali al volo, ti basta un click.

Le spedizioni, come la solito, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Weekend fuori tutto su Amazon: i 10 prodotti da non perdere

I prodotti che ho scelto di farti conoscere sono utili tutti i giorni, appartengono a diverse categorie ma hanno una caratteristica in comune: sono fortemente in sconto o costano pochissimo. Senza perdere tempo te li lascio scoprire.

Primo fa tutti il purificatore di Philips. Devo dire che sono diversi i prodotti di questo marchio in promo e questo è dedicato alla salute e alla tua casa. Lo controlli con un tocca, ha diverse modalità ed è dotato di filtro avanzato per pulizia al 99,9%. In sconto al 50% diventa tuo con 89,99€.

Impossibile non citare la magica Airfryer sempre di Philips. È il modello della serie 5000, 4 litri di cestello, display LED touch e programmi già impostati e semplici da usare. In sconto al 40% è tua con 89,99€.

Visto che non c’è due senza tre, ti propongo anche il multigroom Philips Series 5000 All-in-one con cui puoi tagliare barba, peli e capelli. Un solo prodotto ma tanta comodità. In promozione al 26% diventa tuo con 47,99€.

Parlando di casa, invece, abbiamo un gioiellino che ti rende più facile la pulizia. Aspiri e lavi con una sola passata i pavimenti grazie a Dreame H12 Core che è privo di fili ed ha un’autonomia di 25 minuti. In sconto diventa tuo con 229,99€.

Passando alla tecnologia ho tante chicche per te.

Voglia di un set senza fili sulla scrivania? Trust Ymo per tastiera e mouse completi di tutto e di ottima qualità. In sconto al 16% è tuo con 20,99€.

Per un iPhone sempre al massimo del potenziale sfrutta un powerbank con attacco magnetico (MagSafe). Se non sai quale scegliere, opta per Belkin con questo sistema che funziona anche da stand. In sconto del 25% è tuo a 44,99€.

Considerato che le prese non sono mai abbastanza, risolvi i tuoi drammi con una multipresa a torre. Poco ingombrante e comoda perché è dotata di 12 prese schuko, 2 USB C e 3 USB standard. Con il 15% di sconto è tua a 39,80€.

Per non far mancare mai uno smartwatch in questa lista, ho scelto Huawei Watch Fit 3. Bello, colorato e con funzioni per salute, sport e vita quotidiana. Mettilo al polso con sconto del 20% e pagalo 159,00€.

Occasione d’oro per le Bose QuietComfort EarBuds II che sono auricolari wireless super compatti e con qualità audio eccezionale. In fin dei conti il marchio è una certezza anche solo nominandolo. In sconto al 37% scendono a soli 189,95€.

Per ultimo, un caricatore con 4 porte per caricare più dispositivi in simultanea occupando una sola presa. Ci sono due entrate USB standard e 2 USB C con velocità anche elevate. In sconto del 10% è tuo con 9,92€.

Ti ricordo che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.