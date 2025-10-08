Su Apple Music le ultime uscite e playlist con audio spaziale: è gratis per un mese

Tra le piattaforme migliori per ascoltare musica c’è anche Apple Music. Si tratta di un’app al cui interno ci sono oltre 100 milioni di brani, tra cui le ultime uscite più recenti, da poter ascoltare con la qualità dell’audio spaziale e senza pubblicità.

Non solo: nel catalogo ci sono anche playlist aggiornate, con consigli di ascolto in base ai tuoi gusti. Ecco, tutto questo puoi provarlo gratis per un mese: basta andare sul sito di Apple Music e attivare la prova free.

Non esiste solo Spotify: prova Apple Music gratuitamente

Spotify non è certo l’unica possibilità per chi vuole ascoltare vecchi successi, nuove hit, album interi e playlist. Apple Music rappresenta più di un’alternativa: il suo catalogo sterminato con oltre 100 milioni di brani e 30mila playlist tematiche curate dalla redazione, la qualità dell’audio spaziale combinata con la definizione lossless e l’assenza totale di pubblicità la rendono una piattaforma di prima scelta.

Altre caratteristiche rilevanti da menzionare sono la possibilità di cambiare e scegliere tracce tutte le volte che si vuole, l’interazione con Siri e la funzionalità Apple Music Sing. Quest’ultima permette di mettere in pedi un vero e proprio karaoke, con testi che scorrono e impostazioni vocali regolabili.

Come dicevamo, tutto questo si può testare gratuitamente per un mese. Terminato il periodo di prova free, sarà possibile rinnovare l’abbonamento a 10,99€ al mese per il piano Individuale oppure 16,99€ al mese per quello Famiglia, che può essere condiviso con massimo 6 persone. C’è anche un ulteriore piano di abbonamento, dedicato agli studenti, al costo di soli 5,99€ al mese. Ma puoi anche decidere di non proseguire e finire l’esperienza con la scadenza della prova.