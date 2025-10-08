 Su Apple Music le ultime uscite e playlist con audio spaziale: è gratis per un mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Su Apple Music le ultime uscite e playlist con audio spaziale: è gratis per un mese

Puoi avere Apple Music per un mese: ecco come fare per "testare" tutto l'enorme catalogo della piattaforma senza spendere un centesimo.
Su Apple Music le ultime uscite e playlist con audio spaziale: è gratis per un mese
Musica
Puoi avere Apple Music per un mese: ecco come fare per "testare" tutto l'enorme catalogo della piattaforma senza spendere un centesimo.

Tra le piattaforme migliori per ascoltare musica c’è anche Apple Music. Si tratta di un’app al cui interno ci sono oltre 100 milioni di brani, tra cui le ultime uscite più recenti, da poter ascoltare con la qualità dell’audio spaziale e senza pubblicità.

Non solo: nel catalogo ci sono anche playlist aggiornate, con consigli di ascolto in base ai tuoi gusti. Ecco, tutto questo puoi provarlo gratis per un mese: basta andare sul sito di Apple Music e attivare la prova free.

Prova GRATIS Apple Music

Non esiste solo Spotify: prova Apple Music gratuitamente

Spotify non è certo l’unica possibilità per chi vuole ascoltare vecchi successi, nuove hit, album interi e playlist. Apple Music rappresenta più di un’alternativa: il suo catalogo sterminato con oltre 100 milioni di brani e 30mila playlist tematiche curate dalla redazione, la qualità dell’audio spaziale combinata con la definizione lossless e l’assenza totale di pubblicità la rendono una piattaforma di prima scelta.

Altre caratteristiche rilevanti da menzionare sono la possibilità di cambiare e scegliere tracce tutte le volte che si vuole, l’interazione con Siri e la funzionalità Apple Music Sing. Quest’ultima permette di mettere in pedi un vero e proprio karaoke, con testi che scorrono e impostazioni vocali regolabili.

Come dicevamo, tutto questo si può testare gratuitamente per un mese. Terminato il periodo di prova free, sarà possibile rinnovare l’abbonamento a 10,99€ al mese per il piano Individuale oppure 16,99€ al mese per quello Famiglia, che può essere condiviso con massimo 6 persone. C’è anche un ulteriore piano di abbonamento, dedicato agli studenti, al costo di soli 5,99€ al mese. Ma puoi anche decidere di non proseguire e finire l’esperienza con la scadenza della prova.

Prova GRATIS Apple Music

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 8 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Ultime uscite, playlist e podcast: prova Amazon Music gratis per 4 mesi

Ultime uscite, playlist e podcast: prova Amazon Music gratis per 4 mesi
È la Festa delle offerte Prime: riscatta subito 4 mesi di Amazon Music Unlimited

È la Festa delle offerte Prime: riscatta subito 4 mesi di Amazon Music Unlimited
Ascolta tutta la musica che vuoi con Apple Music: è gratis per un mese

Ascolta tutta la musica che vuoi con Apple Music: è gratis per un mese
4 mesi GRATIS di Amazon Music Unlimited: musica in HD, podcast e un audiolibro al mese

4 mesi GRATIS di Amazon Music Unlimited: musica in HD, podcast e un audiolibro al mese
Ultime uscite, playlist e podcast: prova Amazon Music gratis per 4 mesi

Ultime uscite, playlist e podcast: prova Amazon Music gratis per 4 mesi
È la Festa delle offerte Prime: riscatta subito 4 mesi di Amazon Music Unlimited

È la Festa delle offerte Prime: riscatta subito 4 mesi di Amazon Music Unlimited
Ascolta tutta la musica che vuoi con Apple Music: è gratis per un mese

Ascolta tutta la musica che vuoi con Apple Music: è gratis per un mese
4 mesi GRATIS di Amazon Music Unlimited: musica in HD, podcast e un audiolibro al mese

4 mesi GRATIS di Amazon Music Unlimited: musica in HD, podcast e un audiolibro al mese
Edoardo D'amato
Pubblicato il
8 ott 2025
Link copiato negli appunti