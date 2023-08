Su Disney+ è arrivato Only Murders in The Building 3: non perdetelo!

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso: la stagione 3 di Only Murders in The Building è ora disponibile per lo streaming questa settimana, esclusivamente su Disney+ come contenuto Star Original.

La distribuzione degli episodi di questa terza stagione della serie, ideata da Steve Martin e John Hoffman, sarà settimanale, con un episodio a settimana in sincronia con gli USA. Tuttavia, in occasione della premiere, gli episodi della serie saranno due episodi.

Only Murders in The Building 3 in esclusiva solo su Disney+

A partire da questa settimana, la terza stagione di Only Murders in The Building è disponibile in streaming su Disney+.

La piattaforma ha già trasmesso i primi episodi della terza stagione, molto attesi dagli spettatori dopo il successo delle due stagioni precedenti.

Questi episodi sono disponibili per tutti gli streamer come parte del loro abbonamento, senza costi aggiuntivi.

Al momento, gli episodi disponibili della serie TV: The Show Must… e The Heartbeat Won’t Stop. Nelle prossime settimane usciranno gli altri 8 episodi, che saranno trasmessi a cadenza settimanale, con il nuovo episodio trasmesso ogni martedì dal 15 agosto al 3 ottobre.

Ogni episodio andrà a unirsi all’enorme catalogo Disney+. Se non vuoi perdere questa serie TV e tanto altro, devi abbonarti a Disney+, con l’abbonamento che costa 89,99 euro all’anno, a cui verranno aggiunti due mesi gratuiti di servizio in streaming.

