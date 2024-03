Su Disney+ sono in arrivo le novità di aprile: accedi all'intero catalogo a partire da 5,99€ al mese

La piattaforma streaming Disney+ si appresta a dare il benvenuto alle novità di aprile. Dal 3 aprile entrerà in catalogo Wish, il film d’animazione diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, candidato agli ultimi Golden Globe come miglior film d’animazione. Il 12 aprile debutterà The Greatest Hills, film che racconta la struggente storia romantica di Harnet (interpretata da Lucy Boynton). Tra le novità più interessanti segnaliamo anche la docuserie in quattro episodi sui Bon Jovi e il loro carismatico leader. Per vedere tutti i contenuti del catalogo occorre sottoscrivere uno dei piani disponibili, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.

I piani messi a disposizione da Disney+ sono tre: Standard con pubblicità, Standard e Premium

Il piano Standard con pubblicità è il più economico: prevede una spesa di 5,99 euro al mese, con due riproduzioni in contemporanea e una qualità video fino al Full HD.

Per ottenere qualcosa di più, come la possibilità di scaricare i contenuti per vederli in un secondo momento offline e lo streaming senza pubblicità, è disponibile il piano Standard a 89,90 euro l’anno (8,99 euro al mese scegliendo la fatturazione mensile, con quella annuale però si risparmiano due mesi).

L’alternativa è Premium, il piano più completo: fino a quattro riproduzioni simultanee, la risoluzione video fino a 4K e il supporto all’audio Dolby Atmos, a fronte di una spesa di 119,90 euro ogni dodici mesi (risparmiando due mesi rispetto alla fatturazione mensile da 11,99 euro al mese).

La sottoscrizione di uno dei piani di abbonamento a Disney+ consente di accedere all’intero catalogo, inclusa la visione di Povere creature! (quattro Premi Oscar all’ultima cerimonia) e il film concerto dei record di Taylor Swift.