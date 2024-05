Sky e Netflix, il matrimonio s'ha da fare: con Intrattenimento plus paghi solo 14,90€ al mese

Sky rilancia l’offerta per il piano Intrattenimento plus, grazie al quale è possibile vedere le serie e gli show in onda su Sky TV e l’intero catalogo di Netflix senza interruzioni pubblicitarie. Grazie alla promozione in corso, puoi attivare l’offerta a partire da 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro. Lo sconto è disponibile fino al 21 maggio.

È un periodo eccellente per aderire a Intrattenimento plus: innanzitutto è il prezzo più basso per il piano con Sky TV e Netflix insieme, e poi per l’arrivo di due attesissime nuove stagioni come il terzo capitolo di Bridgerton e i nuovi episodi di Cucine da incubo.

Intrattenimento plus in offerta a 14,90 euro al mese per 18 mesi (e non è finita qui)

La data da cerchiare in rosso è quella di giovedì 16 maggio: in quel giorno debutteranno infatti sia la terza stagione di Bridgerton sia le nuove puntate di Cucine da incubo.

Al centro di Bridgerton 3 c’è Penelope Featherington (interpretata dall’attrice Nicola Coughlan), che dopo aver messo da parte la cotta per Colin Bridgerton esprime il desiderio di trovare un marito per guadagnare l’indipendenza economica e continuare così la sua esperienza segreta nelle vesti di Lady Whistledown. Qualcosa però non andrà come previsto da Penelope. Colin, intenzionato a fare di tutto per ritrovare l’amicizia perduta con la Featherington, si accorgerà ben presto di provare qualcosa di più che un semplice rapporto amichevole. E intanto, il segreto di Lady Whistledown è in serio pericolo: riuscirà Penelope a salvare il suo alter-ego?

Se hai la passione per lo sport, ti segnaliamo la possibilità di aggiungere al pacchetto Intrattenimento plus anche il pacchetto Sport, con l’intera programmazione di Sky Sport, incluse le ATP Finals di fine stagione. Il prezzo è di soli 24,90 euro al mese per 18 mesi anziché 45 euro.

Per aderire all’offerta Intrattenimento plus a 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro hai tempo fino al prossimo 21 maggio.