Su eBay ci sono gli Xiaomi Days: prezzi SCONTATISSIMI col codice segreto

Su eBay sono partiti gli Xiaomi Days. Il momento è perfetto per accaparrarti i tuoi prodotti preferiti del colosso cinese, risparmiando un sacco su prezzi già scontati! Infatti, utilizzando uno speciale codice promozionale, potrai ridurre di un ulteriore 15% il prezzo finale. La vetrina di articoli a disposizione è enorme e approfittarne è semplicissimo! Ecco come fare:

copia fra i tuoi appunti il codice XIAOMIFESTAGO23

XIAOMIFESTAGO23 guarda l’immensa vetrina di prodotti in promozione , già scontatissimi, e scegli quello che ti piace di più;

, già scontatissimi, e scegli quello che ti piace di più; metti il prodotto nel carrello;

prima di completare i tuoi ordini, applica il codice che hai copiato fra gli appunti: il prezzo finale sarà ridotto di un ulteriore 15%.

Ogni utente può utilizzare un massimo di 4 coupon, ottenendo uno sconto complessivo di massimo 300€ (non più di 75€ per ogni utilizzo e quindi per ogni ordine). Hai tempo fino alle 23.59 del 31 agosto per approfittare di questo speciale coupon e spuntare prezzi bassissimi, ma il consiglio è quello di essere ancora più veloce! Infatti, le scorte degli articoli a disposizione sono già quasi finite.

Dubbi su cosa scegliere? Dai un’occhiata a questi 5 prodotti imperdibili (i prezzi segnalati sono quelli che otterrai dopo l’applicazione del coupon, in fase di pagamento):

POCO M5 in edizione 4/128GB a 131,75€; Redmi Note 12 4G in edizione 6/128GB a 165,75€; Redmi Pad in versione 4/128GB a 169,15€; Mi Pad 5 in edizione 6/128GB a 261,80€; Dreame D10s Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con navigazione laser a 283,04€.

Visto che prezzi spettacolari? Ricorda che l’unico modo per approfittare degli eBay Xiaomi Days è utilizzare lo speciale codice sconto “XIAOMIFESTAGO23” prima di completare i tuoi ordini! Solo così potrai ottenere una riduzione del prezzo finale di un ulteriore 15%. Che aspetti? Guarda tutti i prodotto in promozione e scegli i tuoi preferiti: c’è tempo solo fino al 31 agosto o fino ad esaurimento anticipato delle scorte.

