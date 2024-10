Su Excel e PowerPoint arriva il gesto Disegna e mantieni

Microsoft sta portando una nuova funzionalità, precedentemente disponibile in OneNote e Word, su altre applicazioni della suite Office, tra cui Excel e PowerPoint. Il gesto “Disegna e mantieni” consente agli utenti di disegnare forme a mano libera con la penna su PC con touchscreen abilitati, per poi trasformarle in forme geometriche perfette.

Il gesto Disegna e mantieni su Excel e PowerPoint, come funziona

Come spiega Microsoft sul suo blog, per utilizzare questa funzione, gli utenti devono semplicemente aprire un foglio di lavoro Excel o una presentazione PowerPoint, nuovi o esistenti, e disegnare una linea, una freccia o una forma sull’area di lavoro con un solo tratto. Tenendo la penna in posizione per alcuni secondi, il disegno verrà automaticamente convertito in una versione più ordinata e precisa del tratto originale. Il gesto supporta una varietà di forme, tra cui cerchi, ellissi, triangoli, quadrati, rettangoli, rombi, trapezi, pentagoni ed esagoni.

Integrazione con le funzionalità esistenti di Excel e PowerPoint

Sebbene Excel non sia tipicamente associato al disegno con la penna, l’applicazione offre comunque una vasta gamma di strumenti per lavorare con forme e linee. L’introduzione del gesto Disegna e mantieni renderà più facile per gli utenti creare fogli di calcolo ordinati e professionali. PowerPoint, d’altra parte, è un’applicazione in cui disegni e forme sono più comuni, e questa nuova funzione sarà sicuramente apprezzata dagli utenti che desiderano creare presentazioni accattivanti in modo rapido ed efficiente.

Una volta che una forma è stata raddrizzata, Excel e PowerPoint consentono agli utenti di spostarla, ridimensionarla, ruotarla o lasciarla così com’è, offrendo un’esperienza di editing flessibile e intuitiva.

Distribuzione graduale agli utenti del Canale Beta

Microsoft sta attualmente rilasciando il gesto Disegna e mantieni agli utenti del Canale Beta che utilizzano la versione 2410 di Office (Build 18108.20000) o successiva. Come di consueto, l’azienda sta adottando un approccio graduale per garantire la stabilità e prevenire eventuali bug, quindi potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che tutti gli utenti possano accedere a questa nuova funzionalità.