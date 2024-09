Su Linux Nvidia pubblica il driver open source per il supporto vGPU

Gli ingegneri Nvidia hanno da poco ufficialmente pubblicato diverse patch destinate al kernel Linux, che consentono ora di abilitare il supporto software per la virtualizzazione della GPU (vGPU) in più macchine virtuali. Il lavoro per abilitare sul supporto è stato fatto sulla base del driver Nouveau adattato con il codice per la suddivisione dei componenti, pubblicato precedentemente.

Nvidia: su Linux arriva la virtualizzazione della GPU

L’aggiunta del supporto alla virtualizzazione della GPU su Linux, da parte di Nvidia, ha richiesto un set di ben 29 patch al driver Nouveau NVKM, anche per introdurre il componente “vgpu_mgr” per la gestione della GPU virtuale. L’approccio di questa implementazione è naturalmente pensato per l’utilizzo aziendale, consentendo di suddividere una GPU fisica in diverse GPU virtuali, in modo che queste possano poi essere assegnate a ciascuna macchina virtuale attiva, in esecuzione parallela. Oltre alle macchie virtuali ospiti Linux, sono supportate anche quelle Windows.

“Questo è destinato a essere un prodotto reale che i clienti utilizzerebbero, non è una prova di concetto. C’è molta richiesta per questo tipo di infrastruttura di virtualizzazione semplificata nel lato host. Si tratta del primo tentativo di realizzare un’infrastruttura host sottile e lo stiamo facendo con un approccio upstream-first. Dal lato VFIO vorrei vedere qualcosa del genere nel prossimo futuro in quanto porterebbe un approccio precedentemente fuori albero a essere completamente in albero utilizzando la nostra infrastruttura moderna. Si tratta di un grande risultato per il settore VFIO. Come prodotto commerciale, questo sarà ampiamente retroportato su molti vecchi kernel e ciò è più difficile se non scritto esclusivamente in C. Quindi, penso che nova debba coesistere in qualche modo.”

Spiega uno degli sviluppatori Nvidia.

È possibile consultare tutti i dettagli della nuova patch in una pagina dedicata, dove viene anche illustrato il codice vGPU che dovrebbe presto essere aggiunto al kernel Linux.