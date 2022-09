Su questo PC convertibile HP hai quasi 200 euro di sconto su Amazon

Sei in cerca di un PC portatile diverso dal solito? Dai un’occhiata allora a questa offerta su Amazon: HP Pavilion x360, PC portatile convertibile con display touchscreen da 14 pollici, puoi acquistarlo con uno sconto di 170 euro sul prezzo di listino.

Con un abbonamento Amazon Prime hai come al solito la spedizione gratuita ed immediata: acquistandolo entro le prossime ore lo riceverai a casa nel giro di un paio di giorni al massimo.

PC convertibile HP Pavilion x360: vantaggi e scheda tecnica

HP Pavilion x360 è dotato di un processore Intel Core i5-1155G7 con una frequenza di clock massima fino a 4.5GHz e scheda grafica integrata Intel Iris X. Il tutto è affiancato da 8GB di RAM DDR4 integrata e un SSD PCIe NVMe M.2 da 256GB per un avvio istantaneo. Incluso nel prezzo hai anche 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi.

Il display è un touchscreen da 14 pollici con risoluzione Full HD, tecnologia IPS multitouch, micro-Edge e luminosità di 250 Nit. Il grande vantaggio è la possibilità di convertirlo in un tablet quando vuoi, in modo da avere sempre un dispositivo 2-in-1 per garantirti la massima produttività e le migliori prestazioni ovunque tu sia.

Esigenza supportata da un’autonomia che ti assicura una durata fino a 12 ore: e con la ricarica rapida raggiungi il 50% della batteria in appena 45 minuti. Con un design elegante in color argento, tastiera full size e connettività HDMI, USB-C, USB 3.0, jack per cuffie e microfono e peso complessivo di appena 1.52 kg è un prodotto completo sotto ogni punto di vista.

Specialmente se puoi acquistarlo a questo prezzo eccezionale: 679 euro invece di 849. Affrettati, perché come al solito le scorte potrebbero finire in fretta.

