Subito 200€ di sconto su questo notebook Lenovo con display PAZZESCO (3K)

Il notebook Lenovo Yoga Slim 7 è lo strumento di lavoro, studio e intrattenimento perfetto: leggero, veloce ed elegante, oggi può essere tuo con uno sconto di ben 200 euro. Un’occasione da non perdere, naturalmente pagabile anche a rate.

Lenovo Yoga Slim 7: le caratteristiche del notebook

Il Lenovo Yoga Slim 7 è dotato di un display pazzesco da 14.5″ con risoluzione 3K (3072×1920). Immagini dettagliate e nitide si sveleranno davanti ai tuoi occhi grazie al pannello IPS da 400nits e 120Hz. Godrai di una qualità visiva straordinaria da ogni angolazione, che ti farà apprezzare ogni dettaglio sul tuo schermo.

E parliamo del cuore pulsante di questo gioiello: il processore AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition. Con 6 core e 12 thread, operando a frequenze tra 3.3GHz e 4.5GHz, ti offrirà prestazioni potentissime a consumi ridotti. La potenza di elaborazione di questo processore è il partner ideale per affrontare ogni tua attività quotidiana, dal lavoro alla creatività.

Lo spazio di archiviazione non sarà mai un problema, grazie all’ampio SSD da 512GB. Conserva i tuoi documenti, progetti e file multimediali con velocità e sicurezza. Avrai tutto ciò di cui hai bisogno, a portata di mano.

E se la portabilità è una tua priorità, il Lenovo Yoga Slim 7 è pronto a stupirti. Leggero, sottile e potente, con i suoi 1.58 kg è perfetto per accompagnarti ovunque tu vada. Che tu sia in viaggio o in ufficio, questo notebook è pronto a farti creare, lavorare e intrattenerti senza sforzi.

Ma non finisce qui. La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria GDDR6 ti offre prestazioni grafiche al top. Che tu stia lavorando su progetti intensivi o ti stia divertendo con i tuoi giochi preferiti, questa GPU si dimostrerà all’altezza di ogni tua aspettativa.

La RAM da 16GB LPDDR5-6400 è un altro elemento chiave che garantisce prestazioni al massimo livello. Apri più applicazioni, esegui compiti impegnativi e goditi un’esperienza senza lag, grazie a una RAM ad alte prestazioni che supporta le tue esigenze multitasking.

Insomma, il Lenovo Yoga Slim 7 ha tutto ciò che potresti desiderare da un notebook, e ora puoi averlo a un prezzo scontato di 200€. Non perdere l’opportunità di possedere questa meraviglia tecnologica.

