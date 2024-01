Subwoofer Samsung per soundbar in MEGA SCONTO su Amazon (-42%)

Fantastico sconto su Amazon attivo per questo subwoofer ideale per completare la serie con una soundbar Samsung della serie S: l’accessorio può essere tuo al prezzo eccezionale di soli 199 euro contro i 349 di quello consigliato. Un affare da non perdere per portare il cinema a casa tua.

Subwoofer Samsung per soundbar in offerta: le caratteristiche

Il subwoofer W510 è stato appositamente progettato per arricchire l’esperienza sonora delle soundbar della serie S, offrendo un’aggiunta significativa alla profondità del suono complessivo. Con la sua potente capacità, questo subwoofer trasforma l’ascolto audio, garantendo bassi più intensi e coinvolgenti.

Dotato di un radiatore passivo, il subwoofer riesce a mantenere un formato compatto da 6,5 pollici senza compromettere la qualità del suono. Questa caratteristica consente di ottenere bassi più ricchi e avvolgenti, rendendo l’esperienza sonora completa e immersiva.

Sia che tu stia guardando un film, ascoltando musica o giocando, il subwoofer W510 aggiunge una nuova dimensione al suono, portando ogni dettaglio a una profondità ancora maggiore. Acquistalo adesso su Amazon al prezzo eccezionale di 199 euro prima che vada in esaurimento: ne sono rimasti pochissimi.

