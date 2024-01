Come vedere la serie Succession in streaming

Succession, senza dubbio una delle migliori serie TV tra quelle arrivate sul piccolo schermo negli ultimi anni, è in streaming su NOW. Tutti gli episodi che compongono le sue quattro stagioni sono visibili sulla piattaforma con un abbonamento da soli 6,99 euro al mese. Acclamata dalla critica e amata dal pubblico, è ideata da Jesse Armstrong e prodotta da Will Ferrell e Adam McKay.

Succession: guarda in streaming tutti gli episodi

Senza anticipare troppo, per non rovinare un’esperienza che consigliamo fortemente (perfetta per una maratona in queste serate invernali) segue le vicende della ricca famiglia Ray, a capo del gruppo Waystar-Royco che controlla media e piattaforme di intrattenimento. Proponiamo qui sotto il trailer ufficiale dell’ultima stagione: sconsigliamo di guardarlo a chi non ha ancora visto le prime tre, per evitare qualsiasi spoiler.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti: Miglior programma internazionale ai British Academy Television Awards, Miglior sceneggiatura agli Emmy, Miglior tema musicale originale ai Primetime Creative Arts Emmy Awards, Migliore serie drammatica e Miglior attore non protagonista ai Satellite Award, Miglior serie drammatica ai Golden Globe e molti altri ancora. Fanno parte del cast di interpreti Hiam Abbass, Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin, Peter Friedman e Natalie Gold. Una curiosità: il creatore ha confermato in più occasioni di essersi ispirato, per la bozza della sua idea originale, alle vicende legate al magnate Rupert Murdoch di News Corp e alla sua famiglia.

Come già scritto, è possibile vedere tutti gli episodi di Succession in streaming con l’abbonamento a NOW, grazie al pass Entertainment in offerta da soli 6,99 euro al mese. È lo stesso che permette, tra le altre cose, di guardare tutte le puntate di MasterChef 13, le serie Progetto Lazarus, Fargo e lo show 4 Ristoranti con Alessandro Borghese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.