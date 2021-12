Successo di euro digitale e franco svizzero ma le banche centrali frenano

Proprio due giorni fa è arrivata la notizia che un test pilota i cui protagonisti sono euro digitale e franco svizzero ha dato esito positivo. Ribattezzato Project Jura, aveva l'obiettivo di esaminare il regolamento transfrontaliero con le wholesale central bank digital currency (WCBDC) legate a euro digitale e franco svizzero. A darne notizia sono le parti di questo esperimento: la Banque de France (BdF), il BIS Innovatione Hub (BISIH) e la Banca nazionale svizzera (SNB). Nondimeno, le banche centrali non hanno tardato a far sentire la loro voce. Invitando alla prudenza hanno ricordato anche l'importanza di regolamentazioni significative insieme a procedure di emergenza e a capacità di monitoraggio.

Il network peer-to-peer decentralizzato, esplorato da Project Jura durante questo test e progetto pilota, aveva il compito di convalidare transazioni tra euro digitale e franco svizzero. Al tempo stesso però doveva anche garantire una regolamentazione tale da promuovere, nello scambio, le norme legali e le normative commerciale dei Paesi protagonisti:

Project Jura conferma che un wholesale CBDC ben progettato può giocare un ruolo fondamentale come risorsa di regolamento sicura e neutrale per le transazioni finanziarie internazionali. Dimostra anche come le banche centrali e il settore privato possono collaborare a livello transfrontaliero per promuovere l'innovazione.