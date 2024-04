Sugar: la nuova serie noir è la grande novità di aprile 2024, ecco dove vederla

Sugar è una nuova serie noir in arrivo dal 5 aprile su Apple TV+. Si tratta di una delle novità più interessanti del mese di aprile per il settore delle serie TV, grazie anche a un cast di primissimo livello che vede come protagonista assoluto, oltre che come produttore esecutivo, Colin Farrell, che interpreta il protagonista, l’investigatore privato John Sugar.

La serie seguirà le vicende di Sugar, impegnato a risolvere un caso molto delicato a Los Angeles. Nel cast troviamo anche Amy Ryan, Kirby Howell-Baptiste e Lindsay Pulsipher. Si tratta di una serie noir che mischia azione, thriller e poliziesco in un mix che promette davvero bene.

La serie sarà disponibile su Apple TV+. Il servizio di streaming di Apple è disponibile con un abbonamento di 9,99 euro al mese (senza alcun vincolo) e propone un catalogo in costante crescita, caratterizzato da prodotti di alta qualità. Per attivare subito l’abbonamento basta visitare il sito di Apple TV+ tramite il box qui di sotto.

Quando arrivano gli episodi di Sugar su Apple TV+?

La serie, come detto, debutta il 5 aprile con il rilascio dei primi 2 episodi. In totale, è previsto il rilascio di 8 episodi. La piattaforma di streaming di Apple rilascerà un episodio a settimana, a partire dal 12 aprile e fino al prossimo 17 di maggio. Da notare che tutti gli episodi sono diretti da Fernando Meirelles mentre la serie è stata creata da Mark Protosevich.

Sugar arriva su Apple TV+: il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale di Sugar.