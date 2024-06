Suite di protezione contro i malintenzionati: Surfshark One al -83%

L’iperconnessione del mondo virtuale in cui ci muoviamo tutti i giorni ci ha portato tanti vantaggi, ma anche tanti pericoli. Uno di questi è il monitoraggio delle nostre attività nel web da parte di ISP, governi, società di marketing e, ovviamente, hacker. Alla luce di tutto questo, serve come il pane una suite di protezione contro i malintenzionati. Ecco che entra in gioco Surfshark One, un pacchetto completo dove l’antivirus è soltanto uno delle varie funzionalità.

È presente la famosa VPN dell’azienda, che ti consente di navigare in anonimato e di mantenere i tuoi dati al sicuro. “Dovrò svuotare il mio portafoglio per abbonarmi?”, starai pensando. Niente di più falso. Grazie allo sconto dell’83%, il pacchetto One ti costa soltanto 2,69 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono 2 mesi di servizio extra gratuiti. C’è anche la garanzia di rimborso di 30 giorni, tanto per non farti mancare nulla.

Suite di protezione contro i malintenzionati: cosa altro offre Surfshark One?

Oltre all’antivirus e alla VPN, nel bundle Surfshark One trovi altro. Ad esempio, il blocco degli annunci e dei cookie, un generatore di alternative ID, che crea dettagli personali ed email per iscrizioni sicure. Niente più dati compromessi durante la registrazione ai siti poco affidabili.Poi ci sono gli avvisi in tempo reale su eventuali violazioni di email, documenti personali e carte di credito.

Per chiudere in bellezza, non poteva mancare la protezione della webcam. Tutti temiamo di essere osservati come in The Truman Show, ma con Surfshark One puoi stare tranquillo. Detto ciò, se vuoi finalmente una suite di protezione contro i malintenzionati, non perdere l’offerta di Surfshark One: sconto dell’83% + 2 mesi extra gratis.