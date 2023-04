Sulle ali dell'onore, guarda il film in streaming

Il titolo della pellicola in lingua originale è Devotion, quello in italiano invece Sulle ali dell’onore: ora puoi guardarlo in streaming gratis su Prime Video se disponi di un abbonamento Prime attivo. Caricato sulla piattaforma solo pochi giorni fa, è già diventato uno dei più visti nel nostro paese, scalando in fretta le classifiche.

Guarda in streaming il film Sulle ali dell’onore

Basato sul libro Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice di Adam Makos, a sua volta ispirato a una storia vera risalente agli anni ’50, vede protagonisti due piloti di caccia della Marina degli Stati Uniti, Jesse Brown e Tom Hudner, impegnati nella Guerra di Corea e alle prese con i pregiudizi dell’epoca. L’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes lo promuove con un voto medio pari a 81% da parte della critica e addirittura a 92% dal pubblico. Di seguito il trailer ufficiale in italiano.

Due piloti di caccia d’elíte degli Stati Uniti, rischiano la vita durante la guerra di Corea e i loro eroici sacrifici alla fine li renderanno i più celebri piloti della Marina.

La regia è di J. D. Dillard. La durata è pari a 2 ore e 19 minuti. Nel cast di attori troviamo tra gli altri Johnatan Majors, Glen Powell, Christina Jackson, Joe Jonas, Thomas Sadoski, Serinda Swan, Rossy de Palma, Daren Kagasoff e Nick Hargrove. Degna di nota anche la colonna sonora, composta interamente da Chanda Dancy.

Il film, come anticipato, è visibile in streaming gratis da parte di chi ha un abbonamento Prime attivo, la stessa sottoscrizione che consente di approfittare delle spedizioni immediate e gratuite per migliaia di offerte su Amazon. Gli altri possono attivare subito i 30 giorni di prova gratuita, senza alcuna spesa.

