SumUP Air: il lettore di carte che semplifica il tuo business

SumUP Air si presenta come una soluzione di pagamento versatile e user-friendly, perfetta per chi cerca un modo semplice e conveniente per accettare pagamenti con carta.

Questo lettore di carte portatile ha un costo di 47,58 € (IVA inclusa) e non prevede alcun canone mensile, solo una commissione del 1,95% per transazione. Richiedi onine SumUP Air La semplicità e la trasparenza di questo modello di costo lo rendono particolarmente attraente per le piccole imprese e i freelance che cercano di evitare le spese generali eccessive e la complessità delle soluzioni di pagamento tradizionali. Il lettore si collega facilmente allo smartphone o tablet dell’utente tramite Bluetooth, e l’app gratuita SumUp consente di inserire l’importo della transazione e di accettare pagamenti con una varietà di metodi, inclusi contactless (NFC), Chip & PIN, Google Pay e Apple Pay. Questa versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di contesti commerciali. Grazie al Conto Aziendale SumUp incluso e gratuito è possibile accettare pagamenti con il lettore di carte e ricevere i fondi sul proprio Conto Aziendale già dal giorno successivo. Il conto permette di inviare e ricevere denaro in tempo reale dai conti in Italia ed effettuare bonifici bancari illimitati e gratuiti. Dopo ogni transazione, è possibile inviare o stampare ricevute direttamente dall’app SumUp, aggiungendo un ulteriore livello di comodità sia per il commerciante che per il cliente. La base di ricarica offre la garanzia che il lettore Air sia sempre carico e pronto all’uso. Inoltre, la batteria di lunga durata permette di elaborare più di 500 transazioni con un’unica ricarica. SumUp Air si distingue per la sua facilità d’uso e installazione: per iniziare ad usare SumUP Air basterà semplicemente creare un profilo e acquistare il lettore. Inoltre, SumUp Air offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni dalla data di consegna, offrendo tranquillità e sicurezza agli acquirenti. Per conoscere l’offerta completa di SumUP clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.