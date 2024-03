SumUp Air, il lettore di carte per pagamenti elettronici, è in SUPER SCONTO (-40%)

Ricevi facilmente pagamenti elettronici con il lettore di carte SumUp Air: uno strumento comodo e semplice da utilizzare che puoi acquistare oggi su Amazon al prezzo eccezionale di soli 29,99 euro invece di 49,99. Subito dopo il pulsante ti spieghiamo come funziona.

Lettore di carte SumUp Air: accetti facilmente pagamenti elettronici

SumUp Air la soluzione perfetta per accettare pagamenti in modo semplice e conveniente. Con questo dispositivo portatile contactless, puoi accettare pagamenti con carta di debito, credito, Apple Pay e Google Pay: puoi effettuare fino a 500 transazioni con un singolo addebito, garantendo un’elevata efficienza e affidabilità per il tuo business.

Il dispositivo è compatibile con l’app gratuita SumUp, che utilizzata tramite smartphone o tablet ti permette di gestire le transazioni e monitorare le entrate.

Per funzionare, il lettore si connette alla tua connessione Wi-Fi o ai dati mobili del tuo smartphone per avere una connessione stabile e affidabile in qualsiasi situazione, persino se ti trovi in giro. Non ci sono costi fissi o obblighi contrattuali, il che lo rende una scelta flessibile e conveniente per qualsiasi attività commerciale.

Una soluzione comoda, veloce ed efficace per accettare pagamenti elettronici senza spendere troppo. Il lettore ti costa oggi soltanto 29,99 euro invece di 49,99 su Amazon. Un affare da cogliere alla velocità di un pagamento NFC.