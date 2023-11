Ordina oggi SumUp Air: lo sconto e altri vantaggi

Un trend emerso in modo chiaro e netto nel corso degli ultimi anni è che gli italiani hanno finalmente preso confidenza con i pagamenti digitali: accettarli significa soddisfare i propri clienti e un dispositivo come SumUp Air (oggi in sconto) è stato progettato proprio con questa finalità. Piccolo, compatibile con tutti i metodi in circolazione ed estremamente facile da usare, ha dalla sua numerosi vantaggi.

I vantaggi di SumUp Air per ricevere pagamenti digitali

Non è necessario passare dalla banca e non c’è bisogno di aprire un nuovo conto: si può effettuare l’acquisto diretto del lettore NFC, togliendo così di mezzo lunghi e noiosi passaggi burocratici. L’utilizzo è semplice e alla portata di tutti, non bisogna far altro che scaricare l’applicazione gratuita su smartphone. Quando serve, poi, è sufficiente inserire l’importo da incassare e far avvicinare la carta (o inserirla), il telefono o l’orologio per completare la transazione. La batteria interna, ricaricabile, ha un’autonomia sufficiente per elaborare oltre 500 operazioni.

Tutti i metodi sono accettati: carte di credito e di debito su tutti i circuiti, contactless e non, Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Il tastierino numerico consente l’inserimento del PIN da parte del cliente, a cui sarà poi recapitata automaticamente la ricevuta via email o SMS. La trasparenza è un altro dei punti di forza del servizio: non ci sono costi fissi. È prevista solo una commissione pari all’1,95%.

SumUp Air permette inoltre di ottenere il bonus fiscale del 30%, sotto forma di rimborso, su quanto versato. È previsto dalla possibilità di richiedere il credito d’imposta (decreto 157/2019 del luglio 2020). L’agevolazione spetta di diritto ad attività, liberi professionisti e artigiani che offrono un servizio di pagamento tracciabile.

Gli accrediti delle somme incassate sono giornalieri, direttamente sul proprio conto corrente, ma è eventualmente possibile modificarli in settimanali o mensili. Per approfittare subito di tutti questi vantaggi, richiedi subito il lettore NFC in sconto al prezzo di 35,38 euro (invece di 47,58 euro), grazie alla promozione in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.