SumUP: dispositivi di pagamento a partire da soli 14 euro

SumUp è uno dei metodi più semplici per iniziare ad accettare pagamenti con carta o con altri sistemi di pagamento digitali. La suddetta azienda offre infatti costi fissi completamente azzerati e ben tre dispositivi fra cui scegliere. Ad oggi, acquistare uno dei suddetti modelli è ancora più facile, grazie a

SumUp Air disponibile a soli 14 euro per un periodo di tempo limitato

che abbassano i prezzi fino ad un minimo di soli 14 euro. Scopriamo subito in cosa si differenziano e quale dovreste acquistare in base alle vostre esigenze.

Come già ampiamente anticipato in precedenza, i lettori di pagamento offerti da SumUp sono essenzialmente tre: Air, lettore di carte 3G e lettore 3G più stampante. Tutti si differenziano per capacità e quantità di funzioni, ma soltanto due di essi potranno essere acquistati approfittando degli

: SumUp Air a soli 14 euro anziché 29 euro e il lettore 3G più stampante a soli 119 euro anziché 149 euro.

Il dispositivo più popolare è indubbiamente l’Air, piccolo, wireless e in grado di accettare anche pagamenti contactless con carta, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e molti altri ancora. Inoltre, si connette direttamente allo smartphone tramite Bluetooth, così da gestire sempre al meglio tutte le opzioni e inviare anche le ricevute tramite SMS. Con una sola ricarica riuscirà a fare circa 500 transazione. Ovviamente la base di ricarica è inclusa nel prezzo.

Il lettore di carte 3G invece, non necessita in alcun modo dello smartphone, poiché, come indicato anche nel nome, dispone di per se di una connessione 3G attiva, necessaria per processare tutti i pagamenti. Ovviamente dispone anche di una base di ricarica e supporta i pagamenti contactless tramite carta e tutti gli altri sistemi di pagamento.

Infine, il lettore 3G più stampante è un dispositivo unico e completo di ogni funzione più classica. proprio come il dispositivo precedentemente infatti, dispone di per se di una connessione 3G attiva e per questo motivo non richiede l’integrazione con lo smartphone. In più, è completo di stampante, necessaria per generare scontrini cartacei e non SMS. Anche in questo caso i pagamenti accettati sono di qualsiasi tipologia, contactless inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.