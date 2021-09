SumUp, il prezzo affonda su Amazon (tutti i modelli)

SumUp ha abbattuto il costo dei propri lettori per carte di credito e chiunque voglia approfittarne ha la possibilità di attingere a questa vetrina dedicata per scegliere il proprio modello ideale. Il progetto è noto ed i lettori estremamente affidabili, regalando grandi opportunità di mercato soprattutto alle piccole aziende ed ai lavoratori in mobilità che, grazie a queste soluzioni, hanno la possibilità di abilitare un POS sempre disponibile.

Vari i modelli disponibili: si va dalla versione “base” scontata del 40% (da 29,99 a 17,99 euro) fino al lettore completo di stampante scontato del 40% (da 199,99 a 119,99 euro), passando per la base di ricarica scontata del 67% (da 29,99 a 9,99 euro).

SumUp moltiplica le occasioni di vendita

Prezzi praticamente dimezzati, insomma, per lettori di carte che si stanno moltiplicando grazie alla grande versatilità offerta ed il basso costo di gestione dei pagamenti consentito. Soluzioni agili e di facile adozione, che aprono all'esercente le opportunità di una gestione digitale del denaro che si fa ormai fondamentale in qualsiasi settore.

Gli sconti dureranno ancora 24 ore soltanto: domani andranno a scadere e salire a bordo del mondo SumUp costerà subito qualche decina di euro in più.