SumUp Air, il POS intelligente in sconto su Amazon

Così come durante il Prime Day, anche durante il Black Friday è disponibile una interessante offerta sul lettore per carte di credito SumUp Air. Trattasi di uno strumento destinato a farsi notare soprattutto ora, adesso che molti più commercianti hanno capito l’importanza del cashless durante le proprie attività ed avere un POS di questo tipo può consentire transazioni molto più semplici anche in mobilità.

SumUp, anche nel Black Friday è un’opportunità

Il prezzo del lettore durante questo Black Friday è pari a 14,99 euro, quasi dimezzato rispetto ai 24,99 euro tradizionali.

Nessuna installazione necessaria, fino a 500 transazioni con una sola ricarica, solo l’1,5% di fee su ogni transazione registrata: “Accetta tutte le carte di debito e i Bancomat (Maestro, V PAY), carte di credito (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover, Union Pay) e persino Google e Apple Pay“. SumUp è un nome destinato a farsi notare quando le persone potranno tornare liberamente per le strade e quando le attività commerciali potranno tornare a fluire: il lettore SumUp Air concentra in sé tutte le promesse di questo sistema di pagamento e lo sconto del Black Friday è un occhiolino di intesa lanciato a quanti già stanno progettando il rilancio che verrà.